網傳金門烈嶼海灘被插五星旗　海巡打臉：國軍訓練用紅旗

▲網友在臉書社團發文「金門大橋烈嶼端海灘上被插了五星旗」，後經證實僅是國軍訓練用的標示旗 。（圖／臉書「靠北金門」、記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

國軍年度重點實兵演習「漢光41號」，將於7月9日至18日展開，然而，共軍近期加大軍事滋擾力度，據國防部統計，自7月2日清晨6時至3日清晨6時止，偵獲共機41架次，顯示台海緊張局勢升溫。今(4)日有民眾疑似在金門大橋烈嶼端海灘，發現灘面被插五星旗，但海巡署澄清表示，只是國軍訓練用的紅色標誌旗，並非五星旗，請民眾不必驚慌。

有民眾今日在臉書社團「靠北金門」，發文表示「金門大橋烈嶼端海灘上被插了五星旗」，貼文一出，引發網友熱議。有網友表示「連桃園都被插了」；但也有網友質疑沒貼出照片，懷疑內容的真實性。

對此，海巡署金馬澎分署出面澄清，指出金門大橋烈嶼端下方兩側沙灘，各被插上的紅色旗面，為因應國軍單位近期演練，特於岸際設置的紅色標示旗，並非民眾所稱的五星旗。

海巡署也提醒民眾，全民防衛意識，人人有責，但應避免資訊錯判，以訛傳訛反助長中共灰色地帶襲擾及認知作戰攻勢；同時籲請民眾，若於海上或岸際發現異常情況或問題，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將妥適應處。