　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

▲日月潭國家風景區管理處日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾水域遊憩活動的安全意識，並深化環境保護理念，日月潭國家風景區管理處日前舉辦水域安全暨環境教育活動，透過立式划槳（SUP）結合淨潭行動，邀請潭區周邊飯店及旅宿業者、水域遊憩經營業者、社區志工及學生等民眾共同參與，以實際行動守護日月潭的自然生態。

「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動於13日在風景優美的日月潭北旦水域登場，由日管處與南投縣體育會SUP立槳委員會共同承辦，結合在地水域教育專業團隊，規劃一系列水上安全知識宣導與環境教育課程。

▲日月潭國家風景區管理處日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭國家風景區管理處日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處指出，課程內容包含水域遊憩安全知識教學與救溺五步驟宣導、垃圾分類教育等，並帶領上百位參與者划槳至潭區撿拾水面漂浮垃圾，傳遞「安全體驗、友善水域、永續日月潭」的理念。

日管處處長柯建興表示， 透過此次教育日活動，不僅深化遊客對SUP運動的正確認識與水域風險辨識能力，也實踐政府、社區及民間團體合作推廣生態友善旅遊和綠色旅遊的目標，未來該處也將持續結合在地資源推廣，為打造安全、乾淨、永續的日月潭努力。

▲日月潭國家風景區管理處日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭國家風景區管理處日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
未來一周天氣出爐！　兩區明午後防大雨
惡狼隨機性侵！拉1女進暗巷喊「跟我做愛」 判決出爐
宥勝爆離婚後...林慈惠首曝互動
法官問：罷免雙吳誰下令造假？　國民黨2黨工回「我們決定！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

林班保育治理兼顧生態　林保署首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

企業攜手做公益！新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷　驚悚畫面曝

高雄大馬路驚現「1.5公尺寬天坑」！畫面曝光　水利局急查原因

貨車拖行小黑狗「熱到喘」挨轟虐狗　動防所出手了

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

林班保育治理兼顧生態　林保署首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

企業攜手做公益！新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷　驚悚畫面曝

高雄大馬路驚現「1.5公尺寬天坑」！畫面曝光　水利局急查原因

貨車拖行小黑狗「熱到喘」挨轟虐狗　動防所出手了

網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳！專家揭正確解救法

Audi「大改款第3代Q3休旅」登場！德國＆歐洲市場10月率先開賣

《回聲谷》直搗母女情緒地雷區　大滿貫影后「被女兒情勒的很過癮」

東森寵物北車K區「免費健檢、潔牙講座」　好康活動幫毛孩顧門面

星宇航空開航5年　獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

曾毓群親迎！　馬英九訪寧德時代直呼「一竅不通」

快訊／新北八里轎車翻覆「四輪朝天」　23歲女駕駛爬出

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

弄髒尿布「被放進熱水裡」！8個月男嬰燙傷亡　生母行兇被捕

「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

地方熱門新聞

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢

高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

妻羊水破了他求援　警開道10分鐘抵達

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

台南文化局科長被爆料公車私用林燕祝要求查處

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊海巡英勇跳海救人

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷市府追查不到的黑數還有多少？

更多熱門

相關新聞

九族文化村推學生優惠　力麗溫德姆酒店周年慶

九族文化村推學生優惠　力麗溫德姆酒店周年慶

今年暑假來得特別早，不少大專院校自6月9日起就開始放暑假，九族文化村特別在6月份推出限時「學生優惠專案」，憑學生證至現場購票，即可享680元（原價880元）優惠，現省200元，另加贈日月潭纜車車票、免費搭乘，讓學生族群以超值價格暢玩園區、體驗日月潭的魅力。

日月潭校園戶外安全宣導訓練　讓孩子收穫滿滿

日月潭校園戶外安全宣導訓練　讓孩子收穫滿滿

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽10/18日月潭開騎

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽10/18日月潭開騎

飛閱台灣攝影獎徵件開跑　總獎金逾40萬

飛閱台灣攝影獎徵件開跑　總獎金逾40萬

屏東救國團暑假營隊　探險日月潭九族文化村

屏東救國團暑假營隊　探險日月潭九族文化村

關鍵字：

日月潭淨潭SUP水域安全環境教育

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面