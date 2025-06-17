日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

▲日月潭日前舉辦「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾水域遊憩活動的安全意識，並深化環境保護理念，日月潭國家風景區管理處日前舉辦水域安全暨環境教育活動，透過立式划槳（SUP）結合淨潭行動，邀請潭區周邊飯店及旅宿業者、水域遊憩經營業者、社區志工及學生等民眾共同參與，以實際行動守護日月潭的自然生態。

「SUP安全知識宣導暨日月潭百人淨潭教育日」活動於13日在風景優美的日月潭北旦水域登場，由日管處與南投縣體育會SUP立槳委員會共同承辦，結合在地水域教育專業團隊，規劃一系列水上安全知識宣導與環境教育課程。

日管處指出，課程內容包含水域遊憩安全知識教學與救溺五步驟宣導、垃圾分類教育等，並帶領上百位參與者划槳至潭區撿拾水面漂浮垃圾，傳遞「安全體驗、友善水域、永續日月潭」的理念。

日管處處長柯建興表示， 透過此次教育日活動，不僅深化遊客對SUP運動的正確認識與水域風險辨識能力，也實踐政府、社區及民間團體合作推廣生態友善旅遊和綠色旅遊的目標，未來該處也將持續結合在地資源推廣，為打造安全、乾淨、永續的日月潭努力。