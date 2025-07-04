快訊／彰化芳苑阿北採蚵失蹤「只剩機車留蚵道」　海空搜救中

▲▼彰化芳苑鄉一名採蚵阿伯失蹤，消防與海巡緊急搜索。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

炎炎夏日再傳海邊意外！昨(3日)晚間7點多，一名74歲施姓老翁前往彰化縣芳苑鄉漁民廣場蚵道採蚵後遲遲未歸，家人發現其機車仍停在蚵道旁，焦急報案求助。警消獲報後立即漏夜展開海空聯合搜救直至深夜，今日(4日)上午消防人員再度與海巡人員前往岸際及周邊海域搜尋，希望能盡快找到阿伯。

據了解，施姓老翁於7月3日晚間7點多，身穿螢光黃上衣、黑色運動褲前往芳苑鄉蚵道採蚵，卻遲遲未返家。家人發現異狀後立即報案，警消人員在蚵道旁發現他的機車，初步研判老翁可能是在採蚵時發生意外。由於老翁未攜帶手機，失聯至今超過12小時，家人心急如焚。

▲彰化芳苑鄉一名採蚵阿伯失蹤，消防與海巡緊急搜索。

彰化縣消防局接獲通報後，立即出動第四大隊等轄區消防分隊，攜帶救生艇、無人機及救援車輛趕赴現場，漏夜搜尋至深夜11點仍未尋獲。今日上午8時30分，消防大隊再度會同海巡人員擴大搜索範圍，除持續使用無人機進行空拍搜索外，也出動救生艇在附近海域巡邏，希望能盡快找到老翁。

彰化縣消防局呼籲民眾，前往海邊或蚵道工作時，務必注意潮汐時間，最好結伴同行並攜帶通訊設備，以確保自身安全。若發現有人員落海或失蹤，請立即撥打119報案，爭取黃金救援時間。

▲彰化芳苑鄉一名採蚵阿伯失蹤，消防與海巡海空搜索。