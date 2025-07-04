準丹娜絲估將大角度轉向　各國預測路徑「穿心颱、擦邊球」都有

▲美軍聯合颱風警報中心預估颱風會沿著台灣西側由台灣海峽北上。（圖／取自JTWC網站）



生活中心／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會在24小時內形成颱風，一旦生成將是今年第4號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓命名，原意為「經驗」）。根據各國氣象單位最新路徑預報，針對「準丹娜絲」的預測仍分歧，日本氣象廳預測颱風將直接由西南向東北貫穿台灣，我國氣象署、美軍聯合颱風警報中心則預估會沿著台灣西側由台灣海峽北上。

日本氣象廳稍早發布烈風警告，顯示最快24小時內可能生成為今年第4號颱風「丹娜絲」，根據日本路徑預測，它將從台灣西南部登陸，一路往東北移動，貫穿台灣後由東北方出海。

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▲日本氣象廳預測颱風將貫穿台灣。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

我國氣象署、香港天文台、美軍聯合颱風警報中心則預估會沿著台灣西側由台灣海峽北上。氣象署預報員李孟軒表示，由於今天到明天上午導引氣流較不明顯，熱帶低壓將朝西北方緩慢移動，明天下半天才會加速往偏北到東北方向，朝台灣海峽或台灣移動，下周日至周一上半天以通過台灣海峽的路徑機率最高，周一下半天就會逐漸遠離，並進入中國大陸一帶。

▲台灣氣象署預估颱風從台灣海峽北上機率較大。（圖／氣象署提供）

▲香港天文台也預估熱帶系統將從台灣海峽北上。（圖／取自香港天文台網站）

至於菲律賓氣象局最新預測則與其他國家不同，目前路徑預估颱風會由巴士海峽擦過鵝鑾鼻後持續往東北，之後由台灣東部海面北上。

▲菲律賓氣象局預估路徑與其他國家不同。（圖／取自菲律賓氣象局網站）