「母象護子」抓狂暴衝！2女遊國家公園　驚恐遇襲當場喪命

▲尚比亞發生「母象護子」釀成的悲劇。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

2名女遊客在尚比亞（Zambia）一座國家公園觀賞野生動物時，突然被一頭母象衝撞攻擊，當場不幸身亡。根據目擊者說法，那頭母象當時正帶著一隻小象。

1news、衛報報導，3日清晨6時左右，這起案件發生在尚比亞東部省（Eastern Province）南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park），距離首都路沙卡（Lusaka）約600公里。

東部省警察局長姆溫巴（Robertson Mweemba）證實，死者分別為68歲的英國公民伊絲頓（Easton Janet Taylor）與67歲的紐西蘭公民艾莉森（Alison Jean Taylor）。

Two tourists — Easton Janet Taylor, 68, from the UK, and Alison Jean Taylor, 67, from New Zealand — were killed by a charging elephant. https://t.co/ZcLfJJfzwv — Daily Telegraph New Zealand (@DailyTelegraph5) July 3, 2025

2名女遊客在盧安瓜河（Luangwa river）渡口進行徒步狩獵（walking safari），也就是一種步行、近距離觀賞野生動物的活動時，「遠遠就看見一頭大象帶著幼崽，於是轉向並且避開大約50公尺，但在她們轉向後的幾分鐘，通常走在後方的茶水員看見那頭大象正朝她們衝過來。」

儘管導遊開槍試圖遏止大象朝著2名女遊客衝過去，卻未能阻止攻擊。伊絲頓與艾莉森當場身亡，母象也中彈受傷。

母象非常保護幼崽，如果牠們認為某些人事物構成威脅，可能做出極具攻擊性的反應。去年2名美國女性遊客也在尚比亞其他地方遭到大象攻擊奪命。