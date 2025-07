「母象護子」抓狂暴衝！2女遊國家公園　驚恐遇襲當場喪命

▲尚比亞發生「母象護子」釀成的悲劇。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

2名女遊客在尚比亞(Zambia)一座國家公園觀賞野生動物時,突然被一頭母象衝撞攻擊,當場不幸身亡。根據目擊者說法,那頭母象當時正帶著一隻小象。

1news、衛報報導,3日清晨6時左右,這起案件發生在尚比亞東部省(Eastern Province)南盧安瓜國家公園(South Luangwa National Park),距離首都路沙卡(Lusaka)約600公里。

東部省警察局長姆溫巴(Robertson Mweemba)證實,死者分別為68歲的英國公民伊絲頓(Easton Janet Taylor)與67歲的紐西蘭公民艾莉森(Alison Jean Taylor)。

