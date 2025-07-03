討600元爆衝突！毒男不還錢頸胸遭刺慘死　病友裁定羈押





▲彰化2毒蟲為了600元債務爆發衝突，其中李男頸部遭刺身亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

48歲蔣姓男子與49歲李姓男子長期在醫院接受美沙冬治療，卻因600元債務在醫院後方停車場談判，結果爆發激烈衝突，李男左頸遭刺一道4公分傷口，渾身是血負傷掙扎走回醫院求救，經搶救仍傷重不治。蔣男因犯罪嫌疑重大，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，法院認為蔣有逃亡之虞，但沒有勾串證人的可能，裁定羈押2月，未禁見。

據了解，蔣男和李男都是長期在彰化醫院接受美沙冬替代療法的患者，李6月底時向蔣借了600元，昨（2日）上午7點多，兩人在服藥區外，因為600元借款發生口角，隨後相約到醫院後方的田間「談判」。李疑因拒絕還錢，先動手毆打蔣男，蔣迫不得已，從包包中取出野外求生刀自衛，結果先刺中李男左胸，又刺中李的脖子。李渾身是血，搖搖晃晃地走進醫院停車場，附近民眾見狀通報醫護人員，李經搶救30分，仍因頸動脈被刺穿宣告不治。

警方調查發現，蔣男有槍砲、毒品前科，李男則有毒品、偽造文書等紀錄。蔣男經訊問，坦承和李發生衝突後，李的鎖骨遭他攜帶的刀子刺傷，李因而死亡，但蔣否認李身上的刀傷是他造成的，也否認有殺人犯行。

不過法官認為，除了蔣的供述外，另有監視器畫面、李身上的刀傷照片、扣案刀子可證，足認蔣犯罪嫌疑重大。且蔣供述避重就輕，有所保留，涉犯殺人犯嫌為10年以上有期徒刑之重罪，重罪伴隨逃亡可能性本身就很高，而有相當理由認蔣有逃亡之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押事由，且有羈押之必要，故自即日起予以羈押2月。

法官指出，檢察官雖認為蔣有勾串證人的可能，但從監視器來看，犯罪過程中應該只有蔣跟被害人2人知曉，故應無證人足以作證整個犯罪的行兇過程，且本件蔣確實是撥打電話自首，有110的報案紀錄單可證，故蔣無勾串證人的情事存在，檢察官聲請禁止接見通信為無理由，此部分予以駁回。