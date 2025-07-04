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快訊／恐嚇京華城案檢察官！　粉專版主今晨聲押禁見

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲戴姓工程師版主貼圖曝光11檢察官＋3法官身份，到案解釋是個人政治因素。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

在社群平台Threads出現一張合成圖片，將台北地檢署11名檢察官的照片後製上血痕，並加註「命債　命還」等恐嚇字句，引發司法界震怒。台北地檢署隨即指揮台北市刑警大隊及調查局資安站展開偵辦，先通知「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯到案，經複訊後以涉嫌刑法恐嚇罪及違反個資法等罪名，且有勾串與反覆實施之虞，今晨向法院聲請羈押禁見。

據了解，39歲的戴男為資訊工程師，4月初曾在「迷因台式民主」專頁上傳一張合成圖片，內容包含總統賴清德、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗等29人姓名，其中23人照片被合成至同一張圖，並附註「記住他們的名字與臉　違法責任現在無法追究　不代表歷史不追究」。然而，該版本並未出現血跡或恐嚇字眼。

▲戴姓工程師。（圖／記者劉昌松攝）

警方昨晚在台中找到涉嫌擷取原始合成圖並加上恐嚇性文字的周男與林女，並於深夜11時40分將戴男移送北檢。戴到案後供稱，因個人政治因素上傳圖片，但否認加註恐嚇文字，並表示恐嚇內容是其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他無直接關係。

目前辦案團隊正調查戴男與周嫌是否相識並共謀犯案，以及是否有其他影武者指示行動，企圖透過恐嚇司法官干預案件審理。此外，檢方也著手追查戴男如何取得相關照片，因其上傳的原始合成圖中包含京華城案審理法官的照片，且拍攝地點疑似在法庭內，可能涉及偷拍行為，這部分也列入調查範圍。

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