駕駛度估闖大禍！休旅車衝路邊猛撞8車　「炸彈開花」畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

昨（3日）晚間7點多，員林市員水路2段發生一起驚悚車禍！一名53歲林姓男子下班開休旅車返家途中，疑似因精神不濟、打瞌睡，整輛車突然失控衝向路邊，連續撞擊停放中的7輛機車和1輛轎車，巨大撞擊聲嚇壞附近居民。所幸事故未造成人員傷亡，但林男恐怕得賠償噴一筆維修費。

▲彰化駕駛下班開車打瞌睡衝撞路邊7機車及轎車。（圖／民眾提供）

▲彰化駕駛下班開車打瞌睡衝撞路邊7機車及轎車。（圖／民眾提供）

衝撞監視器畫面曝光，林男當時駕駛休旅車沿員水路行駛，疑似因工作疲勞導致精神不集中，邊開車邊打瞌睡，車輛突然偏移車道，直接衝向路邊。附近鄰居聽到聽到好大一聲「碰」，出來看才發現一整排機車全倒了。

被撞車輛包括7輛機車和1輛轎車，其中多輛機車被撞到東倒西歪，零件散落一地，一輛停放在騎樓內的轎車也遭波及。林男肇事後受到驚嚇立即下車查看，發現無人受傷才鬆了一口氣，但看到被撞車輛的慘狀，表情相當懊惱。

▲彰化駕駛下班開車打瞌睡衝撞路邊7機車及轎車。（圖／民眾提供）

轄區萬年派出所員警據報後到場對林男實施酒測，確認無酒精反應，初步研判是疲勞駕駛釀禍。雖然沒有人員傷亡是不幸中的大幸，但林男恐怕得賠償一筆維修費。

員林警方提醒用路人，根據道路交通管理處罰條例，根據《道路交通管理處罰條例》第34 條規定，疲勞駕駛者可處1,200 元至2,400 元罰鍰，並得強制令其停止駕駛，近期天氣炎熱，駕駛人更容易感到疲勞，若發現精神不濟，應立即找安全地方休息，切勿勉強開車。

▲彰化駕駛下班開車打瞌睡衝撞路邊7機車及轎車。（圖／民眾提供）