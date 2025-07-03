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小草脫口「開戰就投誠解放軍」　綠市議員：宣示投誠的該取消1權利

▲▼小草脫口「義無反顧投誠解放軍」。（圖／翻攝直播）

▲青年（左三揹布包者）在集會宣講時脫口「義無反顧投誠解放軍」，引發爭議。（圖／翻攝直播）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨1日號召支持者集結北院聲援柯文哲，沒想到宣講過程中一位19歲青年被問到會不會擔心上戰場，對方竟說上戰場會投誠解放軍。對此，民進黨新北市議員林秉宥2日表示，「宣示投誠的，是否可以直接取消國民待遇」，引發網友熱議。

民眾黨1日集結北院外聲援柯文哲，過程中一名19歲青年上台宣講時表示，「我雜質我驕傲，謝謝賴清德，身為一個大一要升大二，要去當一年兵的人，大家都要戰死在戰場上面了」，當他被問到會不會擔心上戰場，他竟回答「真的要上戰場，我會義無反顧的去投誠解放軍」，引發全場騷動。

對此，林秉宥2日在臉書表示，針對那些宣示要投誠的人，「是不是可以直接取消國民待遇」。貼文一出立刻有不少網友表態贊成，有人說，「都先立法凍結福利，包含健保，再協助他辦理中國身分證，幫他圓滿人生」、「至少要褫奪公權，他已不配一人一票」、「大家出機票錢，讓他提前得償所願」。

前桃園市議員王浩宇2日也表示，這位喊話要投誠的青年恐觸犯《陸海空軍刑法》第19條規定或是《中華民國刑法》第100條（內亂罪）規定，皆可處7年以上有期徒刑，而預謀投降解放軍也可能被視為與外國勢力勾結，構成內亂罪未遂犯，未遂犯也有相關刑責，最後也喊話要檢舉對方。

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