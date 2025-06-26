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呂捷被酸「老c很綠」喊告　506字深夜心聲跟小草說

記者黃翊婷／綜合報導

補教名師呂捷日前表示遭小草造謠後決定提告，並將過程PO上臉書，卻引來另一名網友留言稱「雖然老c很綠，但實在」，他不排除也會對這位留言的網友提告。呂捷25日深夜在臉書PO文，表明有幾句話想跟小草說，「什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任」，能否告成由法院決定，是否提告由律師處理，「最後還是要再說一次，政治是大事，但不見得是偉大的事。」

呂捷對小草提告。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

▲呂捷日前對造謠的小草提告。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

呂捷本月19日在臉書發文，表示將曾在網路上造謠、罵他的網友告上法院，並要求「一個你能承受的賠償、一篇臉書公開道歉」，希望對方知道，言論自由不是免死金牌，每個人都要為自己的行為買單。沒想到文章公開後，有另一名網友留言稱「雖然老c很綠，但實在」，呂捷也回覆道，「我問過律師，這句『很綠』能不能提告，他說『可以』，恭喜，您是下一位。」

呂捷對小草提告。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

▲該名留言者可能也會挨告。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

這起事件引發大眾正反意見討論，有人力挺呂捷，也有人覺得不妥。對此，呂捷25日深夜在臉書PO出一篇506字的文章，他表示，告完那位造謠的小草之後，他成了小草公敵，「這是我第一次對陌生人提告，我也委託了律師，在往後有類似的狀況時依其專業提出告訴。」對於之前那位小草，他選擇輕輕放下，畢竟雙方沒有什麼深仇大恨，他也不想讓對方的父親為難、讓當事人感到難堪。

呂捷對小草提告。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

▲呂捷日前對網友提告，後來選擇調解。（圖／翻攝自Facebook／呂捷歷史-朕即天下！）

呂捷提到，最近很多人都被綠了一輪，例如綠暐瀚、綠揮文、綠智賢，當然他也被說成綠捷，但現在他有幾句話想跟小草說，「朋友，當你來鬧版的時候，也就是當下情緒失控想來噁心我一下而已。」使用假帳號或鎖帳號，只說明了這些人不想負責，「什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任。」

呂捷認為，這些人的行為不會為他們支持的人或信仰加分，反而會讓其他人更加反感，能否告成由法院決定，是否提告由律師處理，「最後還是要再說一次，政治是大事，但不見得是偉大的事。」他依舊不後悔放過先前那位小草，畢竟人都有衝動的時候。

來吧!...

呂捷歷史-朕即天下！ 發佈於 2025年6月25日 星期三
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