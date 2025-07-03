嘉義行車糾紛變街頭互毆！駕駛下車脫衣狂揍　騎士滿臉血報警

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市仁愛路與建成街口3日下午17時許發生民眾街頭鬥毆，汽車駕駛疑似不滿被機車騎士按喇叭，停車後隨即下車與騎士理論，兩人當街互毆嚇壞當地店家及路人，整個過程也被經過的民眾拍下PO網。

▲▼ 嘉義市仁愛路行車糾紛，汽車駕駛，與機車騎士互毆 。（圖／民眾提供）

黑色自小客車駕駛下車後狂吼「你給我叭（按喇叭）！？」，兩人爆發口角後隨即一陣扭打，汽車駕駛脫去上衣對年紀較長的機車騎士就是一陣狂毆，騎士被被打的滿臉鮮血，汽車駕駛隨後上車揚長而去，機車騎士則急忙擦拭臉上鮮血並用手機拍下對方車牌，現場圍觀民眾則議論紛紛。

警方表示，接獲通報已派遣長榮所巡邏警力前往處理。警方到場後，現場已無任何肢體衝突狀況，為67年次袁男騎乘重機與83年次郭男駕駛自小客，在發生肢體衝突前已有行車糾紛，雙方至上述報案地址後，因下車爭執後發生肢體衝突，後經警方到場，郭男已離開現場，現場無任何肢體衝突，剩報案人袁男在場需要協助。

警方現場告知其權力後，協隨即助袁男送醫診治，但由於雙方當事人都有受傷情形，要互提傷害告訴，也由於目前在醫院治療，警方通知雙方醫院治療完後，都須至長榮所製作相關紀錄，後續依法偵辦函送。