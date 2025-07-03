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民團批「除籍案」霸凌陸配　要求陸委會認錯道歉

▲▼台灣國際家庭互助協會與人民民主黨舉行記者會，痛批陸委會霸凌陸配。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台灣國際家庭互助協會與人民民主黨舉行記者會，痛批陸委會霸凌陸配。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣國際家庭互助協會與人民民主黨3日在陸委會樓下舉行記者會，痛批陸委會要求陸配補繳「除籍證明」是政治霸凌，應承認錯誤並道歉。不過，記者會上並沒有任何陸配代表參與，主辦方表示，陸配們都擔心會有麻煩，無人敢出席。

台灣國際家庭互助協會主任龍煒璿在記者會上表示，整個除籍案開頭就是錯的，將修法前拿到身分證的每一個陸配，都當成雙重戶籍的嫌疑犯，完全是陸委會、賴政府對陸配的政治霸凌，目的就是服務賴清德的「國安17條」，將對岸定為境外敵對勢力，避免國家認同混淆。

▼陸委會代表下樓接過陳情書，但因未能回應問題遭抗議人士痛罵。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼台灣國際家庭互助協會與人民民主黨舉行記者會，痛批陸委會霸凌陸配。（圖／記者蔡紹堅攝）

龍煒璿認為，兩岸人民關係條例是規範台灣所有人民，依照陸委會、賴清德的邏輯，引發爭議的民進黨立委沈伯洋、郭昱晴，豈不是比普通陸配百姓更該向陸委會自證清白、提出證明，「請陸委會標準一致，立即執法！」

台灣國際家庭互助協會與人民民主黨在新聞稿中提到，陸委會應對荒謬、擾民的政策作為，以及造成各種獵巫、歧視效應，公開承認錯誤，正式道歉，立即停止後續要求補件或具結，直接維持尚未補件者戶籍。

抗議人士們也當場演出行動劇，其中一人戴著總統賴清德照片製成的面具，高舉「打掉雜質」錘子，暗示政府將陸配當成「雜質」；另一人則戴著陸委會副主委梁文傑的面具，脖子上掛著「除籍劊子手」牌子，舉著一把大菜刀。

陸委會的法政處的一名科長也代表下樓接收陳情書，強調將把意見帶回討論；不過，部分抗議人士對於該名科長無法當場回應感到不滿，在旁不斷痛罵，場面一度相當尷尬。

陸委會副主委、發言人梁文傑則在接下來的例行記者會上回應，不知道抗議團體要他們道歉什麼，因為實際上很多陸配朋友都已經回去辦理（除籍證明），而且現在的狀況是「只要你願意回去辦，基本上沒有辦不下來的」。

▲▼台灣國際家庭互助協會與人民民主黨舉行記者會，痛批陸委會霸凌陸配。（圖／記者蔡紹堅攝）

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