皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

▲單車騎士拾獲葉姓單親爸爸的遺失皮包，卻未及時報警處理即離去。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉葉姓單親爸日前外出時，不慎將一只皮包掉在路上，其內裝有準備繳交貸款和家用的4萬元現金，後後一名單車騎士行經該處、拾起該只皮包，竟直接驅車揚長而去、也未報警處理，葉男事後發現、心急如焚；警方獲報後，指該名單車騎士恐涉侵占罪，目前正持續清查身分。

葉姓男子2日於臉書社團PO文，指出6月28日上午，開車赴國姓鄉中興路一家水電工程行購物，返回車上時不慎將皮包掉在店門外馬路上，一時不察就離開現場；從監視器影片看來，一名單車騎士經過該處，發現該只皮包，還折返並彎腰伸手撿起，再騎到路邊停下一陣子，低下頭似乎在檢視皮包，未料隨即騎車離去、沿台21線朝天冷和白毛山方向前進。

葉男表示，自己是獨力照養2個孩子的單親父親，該只皮包裡不但有證件、信用卡、提款卡、小孩的健保卡，還有現金4萬多塊，準備要繳貸款與小孩生活開銷所需，如今不但憑空消失，還得花大把時間奔波、重新辦理證件，無法工作賺錢、身心俱疲。

▲▼警方已掌握該名單車騎士當天行進路線、清查身分中。（圖／記者高堂堯翻攝）

葉男指出，目前已向警方報案，也向該名騎士喊話「4萬塊對你來說或許不多，如果有看到（PO文），麻煩你盡快歸還 」，也請求有認識該名騎士的網友幫忙告知他。

埔里警分局說明，國姓分駐所當天已受理葉男報案，並過濾相關監視器，鎖定一名身著黑色、印有「TKD（O）」字樣T恤的自行車男姓騎士，清查其身分中；警方也呼籲，拾獲他人遺失物應立即報警處理，如據為己有，恐涉嫌刑法之侵占罪嫌。