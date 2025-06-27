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社會 社會焦點 保障人權

桃園4歲超萌女童走失！暖警「彩色筆+糖果」讓她不哭了

▲4歲女童跟隨單親媽媽借住友人家，卻外出迷路，警方獲報將女童帶回派出所。（圖／龜山警分局提供）

▲4歲女童跟隨單親媽媽借住友人家，卻外出迷路，警方獲報將女童帶回派出所。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

單親媽媽陳姓女子帶著4歲女童暫住桃園市龜山區友人家中，女童趁著媽媽外出工作，好奇走出房屋外迷路，員警獲報先帶回派出所安置，並提供糖果、彩色筆安撫情緒，經員警回到現場逐戶查訪詢問，恰好問到屋主表示孩童暫住該處，立即通知單親媽媽趕到派出所認領。

▲▼先給予零食撫慰，再回原地訪查找到住居地，並通知媽媽領回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼先給予零食撫慰，再回原地訪查找到住居地，並通知媽媽領回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼先給予零食撫慰，再回原地訪查找到住居地，並通知媽媽領回。（圖／龜山警分局提供）

昨日8時許龜山派出所接獲民眾報案指稱龜山明德路巷弄有孩童疑似走失，警員蔡佳峻、陳英瑜立即趕到現場查看，發現小女童（4歲）淚眼汪汪在道路上四處張望徘徊周邊不停嚷嚷找媽媽，員警見小女童年紀小驚慌失措淚流滿面，無法清楚表達姓名、家人、住居地等資訊，先行將女童帶返回所。

員警提供糖果、餅乾零食，彩色筆及卡通著色圖等物安撫女童情緒，一陣耐心陪伴並且答應幫忙媽媽，女童心情放開一點慢慢說出自己名字、年紀，但透過警政系統皆無法順利查出結果，員警研判小孩可能起床找不到家屬，才會走出來，應該住家就在迷途附近。

員警回到找到小孩原點，逐戶訪查沿路住戶，歷經近1小時找到屋主，屋主稱提供給朋友及小孩居住，順利聯繫上陳姓母親確認女童身分，母親由工作地點趕回至派出所認領。女童在派出所見到母親欣喜若狂相擁，陳女非常感謝員警及熱心民眾協助，讓孩童可以順利回家；龜山派出所所長張維忠提醒家長小孩如同好奇寶寶陌生地方四處走動，一定要顧好，告知孩童不要亂跑。

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