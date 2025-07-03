母子3屍凶嫌逃死卻遭侵占1550萬　獄友辯「受託藏錢」下場曝

▲母子三屍凶嫌逃死卻被侵占1550萬元，獄友辯稱是受託藏錢。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

2019年台中發生令人震驚的「母子三屍案」，凶嫌陳宏嘉最終被最高法院判處無期徒刑定讞，陳男在獄中結識賴姓獄友，並委由賴男出售他名下農地，順利售出1674萬，但賴僅匯給他4萬元，其餘全侵吞，從此失聯，陳男不滿提告，台中地方法院判處賴男偽造文書有期徒刑4月，侵占罪有期徒刑2年4月，並追繳1550萬元，全案仍可上訴。

陳宏嘉和傳播公關陳姓女子同居，不滿陳女和酒客搞曖昧，憤而掐死陳女，後來覺得2名10個月大的雙胞胎男嬰以後沒人照顧很可憐，於是將雙胞胎放進洗衣機內悶死，直到發出惡臭，被鄰居聞到報警，全案才曝光，預估死亡超過5日。

台中地院一二審均將陳男判處死刑，陳男不服，以「罹患適應障礙症」為由上訴，最高法院認同此觀點，認為本案並非「情節最重大犯罪」，因此維持更一審法院的見解，駁回檢辯雙方上訴，改判無期徒刑、褫奪公權終身，逃死定讞。

陳男在獄中委託賴姓獄友代售他從母親繼承的一筆彰化農地，賴男順利賣出，所得1674萬1353元，但賴僅匯給他4萬元後，其餘全部侵吞，他不服提告。

賴男辯稱，當初是陳男請他出售農地，為了要藏錢還有請他投資，他還和陳男口頭約定，投資如果賠錢，他會將錢補回去，並非侵占。賴男後來再匯給陳男120萬元。

台中地院審理表示，賴男偽造私文書罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，又犯侵占罪，處有期徒刑2年4月，犯罪所得1550萬元沒收或追繳。可上訴。