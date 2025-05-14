車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

車主阿清（化名）去年7月間將車子停放在自家門前，沒想到竟被警員開單，挨罰900元罰鍰，因而決定提出行政訴訟。但台中高等行政法院法官認為，阿清停車的地點位於排水溝渠上方，屬道路範圍，確實是禁止臨時停車的場所，違規事實明確，最終裁定駁回阿清的告訴，全案仍可上訴。

▲阿清把車子停在自家門口的空地，卻收到違停罰單。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿清去年7月間將車子停放在台中市某巷內，被警員認定有「在禁止臨時停車處所停車」的違規事實，因而開出一張900元罰鍰的罰單。

阿清不滿挨罰，決定提出行政訴訟並表示，事發地點是他家車庫出入口的空地，況且警員舉發當下，他就站在車子旁邊，警員卻沒有上前告知有違規行為，直到警員夾單、拍照，他才知道已被舉發，整個舉發過程顯然違反程序。

不過，台中高等行政法院法官經檢視相關證據之後發現，阿清停車的地點位於排水溝渠上方，排水溝渠是道路的附屬工程，屬於道路範圍，與是否屬於私人土地無關，仍算是禁止臨時停車的處所，所以阿清確實有「在禁止臨時停車處所停車」的違規行為。

至於警員舉發是否違反程序，法官表示，依據道交處理細則第11條第2項前段規定，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員依前項規定舉發時，應告知駕駛人或行為人的違規行為及違反法規，但這項規定並未限定舉發警員只能以口頭方式當場告知。

法官接著指出，舉發通知單上明確記載違規時間、違規地點、違規事實、舉發違反法條等項目，沒有記載錯誤或不明確的情況，足認警員已經依規定告知阿清違規行為及違反法規，縱使警員沒有進行口頭告知，仍不影響本案的舉發程序合法性，最終認定原處分無違誤，裁定駁回阿清的告訴，全案仍可上訴。