快訊／中油三接34歲潛水員溺斃原因曝　面罩接頭脫落灌進海水奪命

▲中油三接工程昨天傍晚發生潛水人員因面罩接頭脫落導致進水溺斃，圖為消防人員現場施予CPR急救。（圖／職安署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中油第三接收站工程昨（2）日在桃園觀音外海發生工安意外，造成李姓水下作業人員發生溺斃，勞動部職安署北區職安衛生中心指出，今天早上派員在現場檢查，初步判斷可能是潛水人員潛水時，潛水面罩接頭脫落導致溺斃，若勞檢確認違反職安法，雇主最高將裁罰30萬元，管理事業單位最高裁罰15萬元，目前已勒令現場停工靜候調查結果。

這場工安意外發生在昨天傍晚，桃園市消防局第三大隊觀音分隊於下午5時41分接獲報案，觀音區桃科二路碼頭之觀塘液化天然氣接收站，亦即中油第三接收站工程發生34歲李姓潛水人員在水下進行作業時，逾5分鐘未上岸，現場同事察覺緊急拉上岸，發現李已昏迷無呼吸，消防人員緊急實施CPR與AED急救處置，隨後送往部立桃園醫院新屋分院急救最後仍宣告不治。

▲中油三接工程昨天傍晚發生潛水人員因面罩接頭脫落導致進水溺斃，圖為中油三接工程外觀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

針對這起工安意外，勞動部職安署北區職安衛生中心主任曹常成受訪時表示，今天一早職安署已派員到現場勞檢，初步判斷勞工在潛水時，其面罩接頭脫落造成大量進水不幸溺斃，後續檢查如確認違反職安法，雇主部分最高將裁罰30萬元，事業單位最高亦將面臨裁罰15萬元罰鍰，目前現場潛水作業已勒令停工。

由於三接工程目前正進行第二期工程，且已發生第二起工安意外，曹常成強調，承攬單位最高將開罰15萬元。