快訊／中油三接傳工安意外！潛水員疑「設備進水」溺斃　送醫不治

▲中油三接傳工安悲劇，34歲潛水員疑設備進水溺斃。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

桃園觀音中油第三接收站工程2日晚間驚傳工安意外！一名34歲李姓水下作業人員於傍晚6時許進行水下作業時，疑似因設備進水，下潛後在水中滯留超過5分鐘未浮出，現場同事發現異狀後緊急將其拉上水面，卻驚見李男已失去呼吸心跳。

桃園市消防局觀音分隊獲報後迅速到場，將李男送醫急救，惟仍於晚間7時左右宣告不治。現場初步研判，可能因作業設備進水導致意外，詳細原因仍待警方與相關單位進一步調查釐清。