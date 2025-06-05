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遭爆要求勞檢報告寫「未涉霸凌」！葉元之斥：不知道消息哪來的

▲▼立委葉元之 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委葉元之今年3月遭前助理方旭遺孀指控，涉職場霸凌導致方旭壓力過大病逝，引發社會關注。北市勞動局為此進行勞檢並開罰9萬元，但近日又有媒體爆料，葉元之在調查期間不僅不積極配合，還要求勞檢報告中載明他「未涉及職場霸凌」，引發更多質疑。對此，葉元之也出面駁斥了。

針對媒體指他反嗆市府「資料應向立法院索取」、態度消極，葉元之澄清，助理為公費聘用，相關聘僱資料依法送立法院處理，他辦公室並未刻意拖延或拒絕配合。他也強調，「我們沒有不給資料啊，應該都給了，我不知道這新聞是誰在操作的。」並呼籲外界不要將打卡鐘罰款誤解為霸凌處罰。

葉元之指出，當時勞檢調查重點為是否拒絕助理請病假及不當解雇，他的辦公室都有完整提供請假與離職資料，也接受其他助理訪談，「勞檢來得大張旗鼓，結果就是因為沒裝打卡鐘罰9萬，卻被誤傳成因霸凌被罰，這對我非常不公平。」

對於被爆要求勞檢報告「寫清楚自己沒霸凌」，葉元之回應說明，既然調查已無發現職場霸凌情事，市府應還他清白。他認為，社會輿論容易將罰款與霸凌畫上等號，因此希望相關單位說明清楚調查結果，避免誤導民眾。

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