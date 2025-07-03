捷運樹林線工地吊臂鐵條掉落！騎士遭砸中頭部「慘斷6顆牙」

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區昨（2）日下午發生工安意外，31歲的林姓機車騎士行經捷運土城樹林線中正路段的施工工地時，竟遭工程吊臂操作不慎掉落的大型鐵條直接砸中。導致林男機車嚴重毀損，牙齒斷裂6顆、頭暈，所幸意識清醒，送醫後無生命危險。新北市捷運局與勞檢處目前已介入調查，以釐清詳細肇事原因及責任歸屬。

▼捷運樹林線施工吊臂上鐵條掉落砸到男騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨（2）日下午5時許，新北市樹林區中正路188-6號前的捷運土城樹林線施工路段。當時林姓男子騎機車沿中正路往俊保路方向行駛，不料，在行經此路段的捷運工程施工地點時，現場64歲的陳姓工人操作吊臂機具時，不慎掉落大型鐵條。巨大的鐵條不偏不倚地砸中行駛中的林男，砸中他的頭部。

事故造成林男牙齒6顆斷裂，並出現頭暈症狀，機車車頭嚴重毀損。救護人員獲報後立即趕抵現場，將意識清醒的林男送往亞東醫院救治，所幸林男並無生命危險，傷勢穩定。警方對操作吊臂的陳姓工人進行酒測，酒測值為0，初步排除酒駕因素。這起捷運工地施工意外的確切發生原因及工安責任，目前已由新北市捷運工程局與勞動檢查處共同介入調查釐清中。

▼捷運樹林線施工吊臂上鐵條掉落 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼男騎士的機車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼發生事故的吊臂 。（圖／記者陳以昇翻攝）