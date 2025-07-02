快訊／3縣市大雨特報！大雷雨轟1小時

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（2）日下午3時35分針對3縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣象署下午3時41分也針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署表示，今天環境為偏東風，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱的天氣，預測高溫普遍可達32至36度，中南部近山區或河谷會出現局部36度以上的高溫，北部地區甚至會出現局部37度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險級，外出應做好防曬措施並多補充水分。

降雨方面，僅東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，戶外活動請留意天氣變化。

大雨地區

嘉義市、嘉義縣、台南市

大雷雨警示區域

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉

台南市：白河區

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署