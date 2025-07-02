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韓國酷澎又出包！118碗麥片「台幣僅賣80元」　5小時湧4萬訂單

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 酷澎錯誤顯示商品數量與價格。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

南韓電商平台「酷澎」（Coupang）5月曾發生泡麵價格標示錯誤的烏龍，36碗牛肉麵只賣5040韓元（約新台幣110元），引發一股搶購與拋售潮，未料日前再度出包，118碗杯裝可可球麥片標價僅3800韓元（約80元），相當於一碗不到台幣7塊錢，深夜引發網友搶購。

韓媒《紐西斯通訊社》報導，業界人士透露，事發於6月30日晚間9時20分至7月1日凌晨約2時，某賣家在酷澎上架的杯裝可可球麥片118碗價格顯示為3800韓元，但正確標價應為每碗3800韓元。異常便宜的價格迅速透過網路論壇及社群平台擴散，5小時內暴增4萬筆訂單。

賣家對此表示，無法以錯誤價格銷售產品，透過商品諮詢留言板留言解釋，當初確實設定每盒單價為3800韓元，因酷澎系統錯誤才會顯示為118碗，強調並非賣家設定錯誤，而是平台方面出錯，因此無法出貨。

消費者對此紛紛申請退款，但賣家指出，由賣家取消訂單將受到平台懲罰，「如果我們現在取消，訂單履行率會從99%變成0%」，未來將無法繼續在平台銷售。

酷澎對此於1日晚間向購買該商品的顧客發送取消訂單通知，簡訊中寫道，「因商品數量錯誤顯示，不得不取消訂單」，「很抱歉在使用上帶來不便」。

此前在今年5月21日，酷澎曾發生因員工誤植單價，使36碗辣牛肉湯麵價格標示為5040韓元的事件，因此湧入數萬筆訂單。因該產品為酷澎直接採購的「火箭配送」商品，酷澎最終承擔數億韓元損失正常出貨，但此次可可球事件是由入駐酷澎的賣家配送，因庫存有限無法出貨。

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