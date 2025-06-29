韓國啦啦隊女神趙娟週站台西拉雅　泡湯喝咖啡嗑芒果冰掀追星熱潮

▲趙娟週在東山「十果文創園區」喝咖啡、在玉井吃冰，展現零距離親和力，粉絲爭相合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「夏日好Chill」系列活動熱力展開，特別邀請有「韓國啦啦隊女神」之稱的趙娟週（綽號mimi）親自站台，擔任一日宣傳大使，她不只以甜美笑容擄獲現場目光，更身體力行踩點東山咖啡、關子嶺泥漿溫泉與玉井芒果冰三大亮點景點，成功掀起韓流旋風。

活動現場，趙娟週與西拉雅吉祥物「灰熊熊音樂娃娃」同台互動賣萌，引起粉絲驚呼連連。她受訪時開心分享台南山區一日行：「泥漿溫泉水真的厲害，泡完皮膚變白白的，推薦推薦！」前一晚就提前造訪關子嶺，親身感受泥湯魅力，接著轉往東山「十果文創園區」，品嘗東山咖啡，直誇「black coffee真的很好喝！」雖中文略顯生澀，但句句誠意滿滿，娃娃音更讓遊客直呼「戀愛了」。

午後，她現身玉井知名的「有間冰舖」，立刻引來韓粉手機跑馬燈熱情迎接，紛紛搶拍「野生mimi」。她親切大方來者不拒，熱情合影、簽名留念，還大讚：「芒果好吃、冰綿綿的，真的讚！」誠摯喊話：「我全部喜歡，推薦推薦！」直說回國後要大力向粉絲推薦西拉雅，「這裡好吃、好地方，快來！」

西拉雅風管處指出，「夏日好Chill」系列活動將於7月18日下午在關子嶺舉辦山車祭，並於19日登場「清涼創意大賽」，邀請民眾沿著趙娟週的足跡，親身體驗溫泉、咖啡、芒果冰三部曲，感受西拉雅山區的魅力風情，寫下今夏最台南、最Chill的回憶。