台人1至4月出國超越疫前　赴日214萬人次「占36%」

▲桃園機場出入境人潮。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後民眾出國熱度不減，根據交通部觀光署統計，今年1至4月共有596萬7,561人次出國，為入境旅客2倍，更超越疫情前2019年人次，其中，赴日本就有214萬4,913人次，占整體出境人次3成6。入境旅客287萬9,961人次，僅為疫情前同期7成，以日本、韓國、香港及美國旅客最多。

根據觀光署統計，今年1至4月出境旅客596萬7,561人次已為入境旅客2倍，更超越疫情前2019年的557萬9,770人次，其中，赴日本有214萬4,913人次、赴中國大陸也有958,741、赴韓國有52萬4,752人次、香港為51萬1,707人次、越南43萬0,493人次、泰國36萬6,571人次。

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在入境旅客方面，今年1至4月287萬9,961人次，僅為疫情前2019年400萬4,804人次的7成，其中，以日本旅客46萬2,053人次最多，韓國旅客也有39萬3,179人次、香港則有37萬9,336人次、美國23萬8,032人次、菲律賓為20萬4,338人次、中國大陸20萬2,607人次。

另外，若以4月單月來看，出境有147萬5,009人次，入境則為75萬1,149人次。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，今年4月來台旅客較去年增加23%，但仍較疫情前衰退31.8%，衰退最多的是中國大陸84.5%、日本41.5%；增加最多的是美國24.9%、菲律賓15.8%。

黃正聰也說，今年4月國人出國人次較疫情前增加4.2%，增加最多的是日本34%、韓國34.8%、越南47.2%；衰退最多的是大陸25.9%、港澳17.2%。