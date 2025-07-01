談不分區立委2年條款　黃國昌：不會更動柯文哲建立的制度

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6週年黨慶。考量民眾黨不分區立委的「2年條款」將屆，近來傳出黨內有黨代表展開連署，運作在黨代表大會上提案終止2年條款。對此，民眾黨主席黃國昌說，「我不會更動柯文哲留下來建立的制度，這是我現在的態度跟立場」；他強調，對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是兌現跟選民所做的承諾。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」主持人錢怡君專訪。談及2年條款時，黃說，各界的聲音他都有聽到，這件事情因為涉及到柯文哲主席2023年招募人才所做的承諾跟建立的制度，很多媒體、黨代表都很關心。

黃國昌提到，前陣子北中南三區分區黨代表座談會，三場都有人問到這問題，「我三場的答案一模一樣，我不會更動柯文哲留下來建立的制度，這是我現在的態度跟立場」。

但黃國昌也說，很多支持民眾黨、關心民眾黨未來發展的人，大家有些不同建議跟想法，他都聽到、也都尊重。黨代表大會依政黨法、民眾黨章，是黨的最高權力決策機制，屆時是否會有黨代表提出來討論、或有其他方案？他沒有任何預設。

黃國昌直言，他一天24小時，花在這問題思考的時間只有1秒，因為還有其他更重要的事要做「對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是跟選民所做的承諾要兌現，民眾黨是說到做到、兌現政見的政黨，跟民進黨不一樣」。