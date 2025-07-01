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賴清德團結國家第4講　民眾黨批：繼續造謠在野罔顧國防

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）發表團結台灣十講的第四講，主題為國安。民眾黨指出，國防部遭凍結的預算提案，除海鯤號因海測尚未完成因而尚未達成解凍條件外，其餘已全數解凍，賴清德總統仍繼續造謠在野罔顧國防、刪凍預算，「請問賴總統，您是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？」

民眾黨指出，本黨已多次說明，114年度國防部預算編列4760億，減列金額84.47億，法定預算為4675億，為歷年最高。此外，凍結之提案，除海鯤號因海測尚未完成因而尚未達成解凍條件外，其餘已全數解凍。

民眾黨指出，沒想到，賴清德總統繼續造謠在野罔顧國防、刪凍預算。請問賴總統，您是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？

民眾黨強調，台海情勢嚴峻，支持國防、支持國軍，早已是全民共識。然而，這並不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，更不是如同賴清德總統所說，連凍結預算都不行。

民眾黨說，凍結預算是為了要求部會檢討改進，讓納稅人的血汗錢可以花在刀口上，難道擔任過4屆立委的賴清德總統會不懂嗎？每一位國會議員背後都有著人民的託付，監督制衡的力量不應消失，墮落為如同民進黨立委般的橡皮圖章。此外，當在野提案軍人加薪時，民進黨立法院黨團表示反對，國人歷歷在目，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。
民眾黨說，賴清德總統提及的特別預算4100億中編列1500億用來強化國土安全韌性，本黨立法院黨團日前已公開說明，其中存在包括「宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制『洗產地』，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤」、「『增設海岸巡防及其他包括無人載具』也早已在公務預算中編列，何以要重複編列？」等疑慮。

民眾黨強調，不應在未向國人及國會釋疑前，就獅子大開口要錢，且程序上亦應透過追加預算為之，而非夾帶在性質目的完全不同的特別預算之中，顯然賴清德總統一點都沒聽進去。

民眾黨說，依照總統府日前公布的團結十講規劃，下一講的主題應是「外交」，然而，假如賴清德總統在演講外交時，重用共諜、6年斷交8邦交國的吳釗燮還繼續穩坐國安會秘書長之官位不下台，那麼即使講再多又有什麼意義？

最後，民眾黨說，賴總統仍不放棄透過每次的演講與罷免沾上邊，今日繼續錯誤詮釋「更大的民主」，合理化民進黨選輸翻桌的惡劣行為。每次的謊言只會更加凸顯賴清德心中沒有人民，只有權力和權位，說再多冠冕堂皇的言論，也無法掩飾賴清德假藉民主破壞團結真相。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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