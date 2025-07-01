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社會 社會焦點 保障人權

每年駭進消防系統3千萬次搶生意　救護車還沒來殯葬業者已到

▲▼高市府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！圖為潘姓駭客自製程式 。（圖／調查局提供）

▲高市府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！圖為潘姓駭客自製程式 。（圖／調查局提供）

記者劉昌松、潘鳳威／高雄報導

高雄市政府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！檢調查出，一名男子涉嫌接受殯葬業者委託，駭入全台消防系統並販售即時救護資訊，涉案時間長達4年、21縣市。檢警已陸續搜索並約談多名業者及相關人員，男子已遭法院裁定羈押，其餘人等分別以3萬至50萬元交保。

▲▼高市府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！圖為潘姓駭客自製程式 。（圖／調查局提供）

高市消防局於2024年8月間發現行動派遣系統異常，懷疑遭駭客入侵，隨即通報調查局。經長期追查與比對大量連線紀錄，發現潘姓男子涉有重嫌。檢方於2025年3月28日持搜索票搜索潘男住處，當場查獲非法程式與連線設備。潘男到案後坦承自2021年起受多家殯葬業者委託，駭侵消防系統，資訊擴及全台21縣市，且涉案時間長達4年以上。

高雄市調查處擴大偵辦後，陸續查獲多家殯葬業者、負責人及業務人員共十餘人涉案，包括資訊工程師林姓、簡姓男子等。檢方分別於6月13日與24日發動第二、三波搜索及約談，涉案人士多數坦承不法。潘男經法院裁定羈押，其餘業者分別以3萬至50萬元交保候傳。

據了解，潘男利用先前從事民間EMT經驗，研究內政部消防署派遣系統運作，並透過維運廠商的對外測試平台（DEMO機）蒐集資料，再搭配自行設置的雲端平台與手機伺服器，即時提供出勤資訊給予合作業者，每月收費數千至數萬元不等。

檢警查出，殯葬業者掌握即時救護出勤資訊後，24小時排班監控，針對重傷或院前心肺功能停止（OHCA）之傷者案件，依照座標資訊搭配Google Map或「台灣即時影像監視器網站」，由業務員前往現場等候搶客，藉此比其他業者更快取得委託。甚至傳出有人比救護車更早抵達現場發送名片，行徑引發民眾質疑與反感。

根據調查，相關駭侵行為每年連線次數高達三千萬次，不僅嚴重干擾119系統運作，也威脅公務機關資安與民眾隱私，對社會公益造成重大衝擊。

調查局強調，業者應守法經營、建立良好口碑，切勿為牟利而侵入政府系統或竊取個資。未來將持續加強資安防護並積極偵辦類似案件，若民眾發現可疑駭侵行為，歡迎向調查局檢舉，共同維護資訊安全與社會秩序。

▲▼高市府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！圖為潘姓駭客自製程式 。（圖／調查局提供）

▲高市府消防局行動派遣系統遭駭客入侵！圖為犯罪示意圖 。（圖／調查局提供）

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