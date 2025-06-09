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獨／闖紅燈喊心痛還強坐警車　北市府科長哭窮：月薪8萬變7萬

記者黃宥寧／台北報導

市府官員當街耍賴！北市市場處公有零售市場科長許姓男子，因騎乘UBike闖紅燈遭警方攔查時裝病、咆哮、甚至硬坐警車後座拒絕離去，被依妨害公務罪起訴。士林法院首次開庭，57歲的許男未聘請律師，自行出庭認罪，聲稱自己「剛結婚，還要養生病哥哥」，並求輕判緩刑。

法官指出，妨害公務為3年以下刑度，可改處簡易判刑。公訴檢察官強調，許男身為市府公務員，理應以身作則，卻在公共場所與執法警員爆發衝突，請依法處理。

庭訊中，法官詢問其學經歷，許男緩緩表示「碩士畢業，剛結婚，要扶養生病哥哥」，並說案發後已主動請所長將他調離主管職，降職降薪，從8萬月薪變成7萬，表示「有悔意」。

對於檢察官建議他支付一定金額至公庫以示反省，許男也不甘示弱，開口就說：「不要太多，1到3萬就好。」法官隨即反問：「2萬可以嗎？」他點頭說「可以」，並再次表示希望能判緩刑。庭後面對媒體追問是否後悔，許男未回應，低調離去。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲庭後面對媒體追問是否後悔，許男未回應，低調離去。（圖／記者黃宥寧攝）

事件發生在去年12月26日上午8點46分，正值人車交錯的通勤時段。許男騎著UBike行經延平北路與民權西路口，無視紅燈直接穿越斑馬線，被警方攔下。他起初裝沒聽見繼續騎行，警方追上要求出示證件，他卻以「心臟不舒服」為由拒檢。

警方不敢大意，立刻通知救護車，但當救護人員抵達時，許男又改口拒絕就醫，並在現場與警消咆哮爭執。警方查出其身分後依法開罰單，他仍拒簽，並最後突然打開巡邏車右後門「閃電入座」，坐在警車後座「死賴不走」。僵持近1小時後，被依妨害公務遭警方逮捕送辦。

▲▼ 許鉦國, 臺北市市場處/公有零售市場科科長 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

市府負責傳統市場業務的中高階公務員，卻公然違規、挑釁執法，行徑形同「公僕最壞示範」。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

士檢偵結後，依《刑法》第135條第2項妨害公務罪起訴。令人訝異的是，許男並非一般路人，而是市府負責傳統市場業務的中高階公務員，卻公然違規、挑釁執法，行徑形同「公僕最壞示範」。

對此，北市市場處表示，事發當下並非勤務時間，屬個人行為，第一時間已向許男了解，他坦承當時因違規遭攔查時語氣激動，導致爭執。市場處尊重司法審理結果，將依判決內容妥適處理，未來也會加強同仁法治觀念教育，避免類似情況再發生。

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