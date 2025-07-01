社頭紅綠燈超有梗！紅燈變襪子、綠燈變芭樂　全台最有在地味

▲彰化社頭鄉號誌燈有芭樂跟襪子號稱最接地氣。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超級卡哇依！彰化社頭最近出現了全台最接地氣的行人號誌，紅燈竟然是一隻「紅襪子」，綠燈則變成一顆「綠芭樂」，讓過馬路變得超有趣！這個創意設計不僅吸引路人駐足拍照，更完美結合了社頭兩大特產，讓交通安全宣導變得活潑又吸睛。

社頭鄉素有「芭樂故鄉」和「襪子王國」的美譽，這次鄉公所發揮創意，把地方特色融入交通設施。在中山路一段與中興路、員集路二段與清水岩路兩個路口，原本普通的紅綠燈小人現在變身成「紅襪子」和「綠芭樂」，讓用路人過馬路時忍不住會心一笑。

▲彰化社頭鄉號誌燈有襪子。（圖／民眾提供）

鄉長蕭浚二笑著說：「來社頭過馬路，不僅要看紅綠燈，還要看襪子和芭樂出現了沒！」這個創意其實是參考荷蘭烏特勒支市的經驗，但加入了社頭獨有的地方元素。特別的是，這些特色號誌的燈面還加大到30公分，比一般號誌更醒目，讓長輩和小朋友都能一眼看清楚。

這些可愛的號誌可不只是裝飾品，它們是社頭鄉「易肇事路口改善工程」的一部分。鄉公所向中央申請400萬元補助，除了設置特色號誌外，還包括路面重鋪、車道調整等工程，就是要徹底改善行人安全。

▲彰化社頭鄉號誌燈有芭樂。（圖／民眾提供）

蕭浚二指出，希望透過這個設計，一方面提升道路安全，另一方面也能行銷社頭的特色產業。把每天都會看到的交通號誌，變成宣傳在地特產的最佳廣告看板，讓冷冰冰的馬路變得更有溫度。

新號誌啟用後，立刻成為當地熱門話題。不少民眾特地前來拍照打卡，有人直呼「卡哇伊」，也有人稱讚「超接地氣」。更有網友笑稱：「這根本是全台最『有味道』的紅綠燈，看到芭樂就想吃，看到襪子就想買！」由於反應熱烈，鄉公所表示未來可能會在其他合適的路口增設類似設計。下次來到社頭，別忘了找找這些可愛的「襪子芭樂號誌」，保證讓你的過馬路經驗變得特別難忘！