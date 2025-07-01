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法官宣布準備程序結束！郭信良律師轟程序突襲　不排除拒絕辯論

▲台南市議員郭信良涉及佃西市地重劃案，法官終結準備程序，並將於7月10日進行辯論結案，郭信良辯護律師團發表聲明強烈抨擊此舉為「程序突襲」，嚴重剝奪被告辯護權。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員郭信良涉及佃西市地重劃案，法官將於7月10日進行辯論，郭信良律師團強烈抗議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員郭信良涉及佃西市地重劃案，台南高分院6月30日開庭時，合議庭宣布準備程序結束，將於7月10日進行言詞辯論，郭信良辯護律師團1日發表聲明強烈抨擊此為「程序突襲」，嚴重剝奪被告辯護權，亦令人高度懷疑司法遭政治力介入，律師團已啟動應對機制，不排除於7月10日當庭拒絕辯論，並將研議聲請法官迴避。

郭信良律師團指出，本案自開庭以來，尚有多項證據尚未完成調查，6月30日庭訊中，辯方曾向法官聲請傳喚多名重要證人，包括相關公務人員、廖、高、蔡等知情人，並要求釐清已知證詞中的明顯矛盾，但法官未明確回應或排定調查期程，隨即突襲式宣佈準備程序終結，僅留不足10日的時間即進入辯論，嚴重壓縮辯方準備空間，違反公平審判原則。

律師團強調，法院原於開庭時明言可再就調查證據進行聲請，並預排8月14日之日期，30日卻單方面取消所有日期安排。此一轉變令人疑慮，法院是否早已預設立場，甚至在外界壓力下草率推進程序。

郭信良律師團說，郭信良本人於庭上亦曾表達希望「法官勿受政治力影響」，惟法官僅以「笑而不答」回應，旋即採取強硬措施，無異於進一步坐實外界「政治介入司法」的質疑。律師團質疑此舉嚴重背離正當法律程序，與「確保充分辯護」的原則背道而馳。

為捍衛被告基本權利與司法程序正義，郭信良律師團嚴正聲明：將考慮於7月10日公開拒絕辯論，以抵制違背正當程序之審理。正評估是否聲請法官迴避，要求換由中立公正法官審理此案。不排除聲請法庭直播，使社會大眾共同監督審判過程。

郭信良律師團最後呼籲社會各界及媒體高度關注此案發展，共同捍衛司法獨立與公正，防止民主法治遭受侵蝕。

據檢方起訴指稱，郭信良於2021年在職期間，參與安南區佃西自辦市地重劃，檢方指控他與佃西里長高進見合謀，向業者收賄1300萬元；案經台南地檢署起訴後，一審台南地方法院將他判處有期徒刑13年，褫奪公權8年。目前案件上訴第二審高等法院台南分院審理中。

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