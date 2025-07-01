快訊／「妻輕生亡」彭振聲崩潰！　緊急向法院請假趕回高雄

記者劉昌松、黃宥寧、戴若涵／台北報導
台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，1日上午準備要開庭時，突然接到電話通知妻子輕生亡的消息，彭當場情緒崩潰痛哭，悲痛哭喊「檢察官要我的命」，由於他情緒激動，法院緊急通報救護人員待命，稍早彭振聲律師李岳洋已向法院請假準備回高雄。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲▼彭振聲接獲妻子離世，情緒崩潰，北院派遣救護人員待命。（圖／記者許靖騏攝）
記者劉昌松、黃宥寧、戴若涵／台北報導
台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，1日上午準備要開庭時，突然接到電話通知妻子輕生亡的消息，彭當場情緒崩潰痛哭，悲痛哭喊「檢察官要我的命」，由於他情緒激動，法院緊急通報救護人員待命，稍早彭振聲律師李岳洋已向法院請假準備回高雄。
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▲▼彭振聲接獲妻子離世，情緒崩潰，北院派遣救護人員待命。（圖／記者許靖騏攝）
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