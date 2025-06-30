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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠模擬「與國民黨辯論內容」　徐巧芯：請停止你的妄想與造謠

▲曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，國民黨立委徐巧芯罷免案確定將在7月26日進行投票，而徐巧芯多次與罷免領銜人曹興誠槓上，近日更因為雙方談不攏是否進行辯論，引起熱議。曹興誠本人今（30日）再度發文以他和沈伯洋與國民黨辯論的角度，模擬紙上辯論內容，但文中談及國民黨支持統一等內容，引起徐巧芯不滿，直接在貼文留言4點回擊，更強調「請停止你的妄想與造謠」。

曹興誠表示，最近自己和綠委沈伯洋邀請國民黨主席朱立倫、藍委傅崐萁、趙少康出來辯論，以便大眾了解「罷免」和「反罷免」各自的理由，自己認為這是雙方對公眾的義務和責任。

曹興誠表示，結果，朱、傅、趙不敢出來跟他們直球對決，只好叫徐巧芯硬著頭皮出來應付。沒想到徐巧芯不懂辯論有規則；竟然說規則是「毛一堆」，「怕了」，才需要規則。堂堂一個國會最大黨，竟然這樣又孬又low ，實在令人難以想像。

曹興誠表示，既然國民黨不敢踹共，自己只好在紙上模擬一場辯論，把兩方的論點都呈現出來，供中間選民來評理。自己以「曹沈伯」代表罷免方，以「朱崐趙芯」代表反罷方。

曹興誠也貼出自己的模擬辯論，以下是罷免方和反罷免方輪流發言。「曹沈伯」罷免方先是表示，「你們這些國民黨立委，吃喝著台灣人的血汗稅金，卻私通台灣境外的敵對勢力中共，並強行通過有利於中共侵略台灣的法案。這樣吃裡扒外，不忠於中華民國，完全違背你們的職責，所以我們要罷免你們」。

「朱崐趙芯」反罷方表則示「我們不認為中共是敵對勢力，我們去大陸，是去交流，為兩岸爭取和平」。

「曹沈伯」回應，「中共在南京中山陵立了中華民國的墓碑，宣稱中華民國已經滅亡。2018年中共修改憲法，宣稱台灣是中華人民共和國不可分割的領土；中共這樣企圖全面毀滅中華民國，難道還不算境外敵對勢力」？

「朱崐趙芯」說，「好吧！我們承認中共是境外敵對勢力。但越是雙方敵對，就越需要交流，不是嗎？這樣才能避免戰爭，維持和平」。

「曹沈伯」強調，「交流當然可以，但你們是去同流。同流則合污，就不可以，和敵對勢力同流，是助長敵方聲勢，同時讓中共以為我們軟弱、分裂，這樣更會增加他們侵犯台灣的僥倖心理，對維持和平毫無幫助」。「朱崐趙芯」則回擊，「憑什麼說，我們和中共同流」？

「曹沈伯」再質疑，「中共喊統一，你們跟著喊統一，中共反台獨，你們也反台獨；現在你們喊反罷免，中共國台辦也跟著喊「反罷免」。這不都證明，你們和中共同流嗎」？「朱崐趙芯」則回應，「統一是中華民族的復興大業，我們都是中華民族。喊統一有什麼不對」？

對此，徐巧芯直接在此篇貼文下留言，「請停止你的妄想與造謠」。第一、王滬寧的見面，自己根本沒去，請停止造謠，自己本人去過中國大陸的次數絕對比你曹興誠還少。

徐巧芯表示，第二、自己也沒有說中共是敵對勢力（那是賴清德跟曹興誠這個狗頭軍師的主張）。自己支持兩岸交流，但絕對反對中共對中華民國的併吞以及任何相關行為。

徐巧芯強調，第三、自己沒有喊「統一」，國台辦說什麼，跟他們沒有互動無從要求對方，但自己認為中華民國的事情不關國台辦的事，自己反對國台辦干涉。

徐巧芯說，第四、自己沒有說過統一是中華民族的復興大業，曹興誠請停止幻想。曹興誠所說的「我的論點」都是個人的想像，把沒說的話塞進嘴裡，好歹也要找出發言出處，否則就是造謠。

▼徐巧芯。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲徐巧芯。（圖／記者鄭佩玟攝）

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