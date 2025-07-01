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Uber Eats「7月限定優惠」　得正、必勝客買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公布7月限定優惠。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」公布7月限定優惠，本月多家店家可享精選品項買1送1，包括起家雞、必勝客、得正、十盛等都有，還有會員限定消費滿額現折好康，最高可折100元。

●全用戶優惠 

1. 7月2日至7月15日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1或買A送B」，精選店家包括龍鹽酥雞、十盛、昌平炸雞王、老朱店、起家雞，數量有限、兌完為止。

2. 7月2日至7月15日免優惠碼可享「必勝客大小比薩買1送1」，加碼BT21x韓式燒肉個人比薩套餐7折，數量有限、送完為止。

3. 7月2日至7月31日免優惠碼可享「優市肌研美白面膜買1送1」，數量有限、送完為止。

4. 7月16日至7月29日免優惠碼可享「得正精選輕烏龍鮮奶+粉果條買1送1」，數量有限、送完為止。

5. 7月2日至7月29日免優惠碼可享「指定店家精選品項享8折起」，精選店家包括漢堡王、八方雲集、摩斯漢堡、大苑子、達美樂、Mateas等，數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠 

1. 7月2日至7月15日可享「指定店家精選品項買1送1或買A送B」，加碼輸入優惠碼「暑假加一」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括龍鹽酥雞、十盛、昌平炸雞王、老朱店、起家雞等，數量有限、送完為止。

2. 7月2日至7月15日免優惠碼可享「必勝客麻糬QQ球／夏威夷個人比薩買1送1」，數量有限、送完為止。

3. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「會員七月點」，即可享「美食外送下單滿799元現折100元」，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至7月15日凡輸入優惠碼「會員七月吃」，即可享「美食外送下單滿450元現折50元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月享外帶」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

6. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「會員送起來」，即可享「優快送運送免費」優惠，數量有限、兌完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda「天天65折」優惠活動加碼延長至7月31日。（圖／foodpanda提供）

foodpanda「天天省天天爽 天天65折」優惠活動加碼延長至7月31日，全台7000家店加入優惠行列，從學生族最愛的小木屋鬆餅、國民速食胖老爹，到手搖控必喝的可不可熟成紅茶、迷客夏、龜記、茶湯會等人氣飲品通通一次滿足；提醒優惠碼須為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止，實際活動詳情及辦法請以APP及官網結帳頁面顯示為主。

●天天省天天爽 天天65折第2波優惠如下：

1. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿320元打65折」優惠，最高現折112元。

3. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 即日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿480元打65折」優惠，最高現折168元。

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