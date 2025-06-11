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草莓月亮成因與仰角有關　氣象署：「東偏南」為最佳觀賞方位

▲▼粉紅「草莓月亮」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲粉紅「草莓月亮」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周湘芸／台北報導

今晚適逢滿月，網路盛傳可見粉紅色的「草莓月亮」。中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇解釋，實際上草莓月亮看起來偏金黃，原因是月亮仰角較低，透過大氣散射作用呈現紅或黃的色調。他指出，最佳觀賞時間為晚間9點至10點，建議民眾前往視野開闊的高處，面向東偏南方向欣賞。

游鎮宇表示，「草莓月亮」的名稱源自北美原住民，因6月為當地野生草莓採收季節，便將當月的滿月稱為「草莓月亮」。然而，月亮的顏色並非真正因草莓而變紅，其呈現偏紅或偏黃的原理與夕陽類似，當月亮接近地平線，大氣散射作用使波長較長偏紅或偏黃，因此看起來色彩較溫暖。

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此外，游鎮宇解釋，月球繞地球的軌道與地球繞太陽的軌道存在夾角，當這些軌道達到一定周期，便會出現最低仰角。這一現象大約每18年發生一次，月亮看起來距離地平線更低，呈現偏金黃或紅色。而每年6月也是北半球仰角相對低的時候，此時南半球仰角就較高，而12月則是北半球仰角相對高，南半球仰角相對低。

今晚的月亮預計於7時52分升起，游鎮宇指出，最適合觀賞低仰角滿月的時間為9時至10時，但隨著月亮逐漸升高，其色彩會轉為常見的偏白色，並在12日凌晨0時10分達到最高點。他建議，台北盆地周圍因地形和高樓遮蔽較多，民眾可前往遮蔽物較少的高處，面向東偏南方向，便有機會欣賞難得的金黃月亮。

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