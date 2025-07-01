鄰居帶玩黃金　他匯5萬「見金額沒跳」下樓找人傻住

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友上個月下班返家突然收到鄰居傳來的LINE訊息，抱怨他家廁所疑似漏水，隔天對方卻突然開口邀約投資黃金、白銀，還說「因為是鄰居，我帶你玩一次，賺到算你的」，他出於好奇決定出資5萬元，結果投資系統中的金額完全沒有跳動，他覺得奇怪決定下樓找鄰居詢問，這才驚覺被騙，當場整個人傻住。

▲鄰居聲稱要帶受害者投資黃金，實際上卻是詐騙陷阱。（示意圖／VCG，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，受害者表示，6月2日晚上下班之後，他突然收到鄰居傳來的LINE訊息，對方聲稱是透過管委會知道他的LINE帳號，並抱怨他家廁所疑似水管漏水，導致樓下浴室淹水，希望能處理一下；他當下馬上關心鄰居狀況，接著檢查自家廁所的管線，並表明會找水電工過來檢查。

然而，隔天中午鄰居卻突然傳了一張獲利40多萬元的帳單給受害者看，接著迅速收回訊息，對方聲稱有在從事投資黃金、白銀，每天都有獲利，「因為是鄰居，我帶你玩一次，賺到算你的。」受害者心想，大家都是鄰居，而且當時黃金確實漲很多，便決定試試看。

受害者按照鄰居指示，先是進入一個投資系統網站操作，接著匯款5萬元到指定帳戶，過了幾天之後，他發現那個投資系統雖然有他的入金紀錄，也有獲利，但金額完全沒有跳動，這才開始起疑，無奈傳訊息給鄰居都沒有獲得回覆，於是他乾脆下樓去管理室詢問，沒想到根本查無此人，「我整個傻住了，原來樓下的住戶根本不是他，而是一場騙局！」

警方提醒，這類型的詐騙，詐團成員都會佯稱是鄰居抱怨漏水問題，再誘騙加入LINE，接著故意分享投資成果引發受害者的好奇心，再鼓吹受害者投資，等到錢到手了，便立刻失聯。

警方表示，與陌生人聊天，只要涉及投資、聲稱「保證獲利、專業代操」，一定都是詐騙，民眾若想投資，應當遵循正規投資網站、合法投顧，深入研究後再進行投資，如果有疑慮，也可以撥打165諮詢。