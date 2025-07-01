快訊／北市象山旁宮廟火警！焦黑濃煙狂竄　1男顏面燒傷送醫

▲北市象山宮廟火警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市象山旁、信義區信義路五段巷內一處宮廟今（1）日上午發生火警，警消於9時31分獲報，立即派遣大量人車趕抵，火勢於稍早已成功控制、10時34分撲滅，所幸未釀嚴重災情。

現場傳出63歲男性宮廟管理人員因火勢受傷，顏面輕微灼傷，已由救護人員送往國泰醫院救治，無生命危險，初步確認現場無人受困。

台北市消防局共出動指揮車4輛、消防車21輛、救護車2輛、消防人員與義消共65人投入搶救，目前詳細起火原因仍由火調人員調查中。