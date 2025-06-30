台南化學工廠火警！內部存放氰化物、王水　警消搶救8小時撲滅

▲台南一家化學工廠傳出火警，內部存放硝酸、氰化物、王水等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市安南區工明南一街一處化學工廠今昨(29日)下午5時許傳出火警，警消立即人車到場，初步了解現場為4層鐵皮結構，從煙從3樓竄出，火警發生當下雖未營業，沒有人員受困，但內部存放大量化學物質，包括硝酸、氰化物、王水等，具有高度危險性，經現場警消奮力搶救後，火勢終於於晚間10時2分獲得控制，並於30日凌晨1時14分撲滅。詳細財損，起火原因尚待釐清。

這起火警發生於29日17時39分，地點位於安南區工明南一街123號一處4層鐵皮結構廠房。民眾發現3樓冒出濃煙急忙報案，消防局出動包含奇美泡沫車在內共計27輛車、消防機器人與無人機各2台、警消56人及45名義消，展開高規格搶救行動。

現場因存放大量化學物品，包括硝酸、氰化物與王水，具高度腐蝕與毒性風險，消防人員第一時間拉出警戒線並撤離無關人員，待環技人員檢測下風處氣體無異常後，才從廠房一、四面展開水線攻堅，並同步架設除汙帳面對有害物質。

火勢於22時02分獲控制，30日凌晨1時14分完全撲滅，初估燃燒面積約100平方公尺，無人傷亡，惟廠內消防設備疑似未啟動，將由火災調查科深入釐清。該處為承租工廠，廠長為林姓男子，轄區消防分隊將進一步對相關人員實施防火宣導。