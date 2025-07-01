快訊／妻子輕生亡徹底崩潰！　彭振聲表情凝重步出北院

記者許靖騏、黃資真／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備開庭時，卻得知妻子謝夏蕎在高雄輕生身亡，崩潰放聲哭吼「我不要開庭了，我要見太太最後一面」，為了避免情緒過於激動，北院更請來救護人員一旁待命。而稍早彭由律師向法院請假後，將趕回高雄，步出北院時眉頭深鎖、表情凝重，腳步沉重的離開。

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▲彭振聲離開北院準備回高雄。（圖／記者許靖騏攝）