彭振聲開庭前接「妻子噩耗」崩潰痛哭　黃珊珊：彭副保重

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備開庭時，接到至親噩耗後情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」，稍早警方證實，目前彭振聲妻子在今早9點01分輕生，確定死亡。對此，曾與彭共事過的前台北市副長黃珊珊在臉書寫下「彭副保重」四個字。

▲台北市前市長柯文哲任內的副市長彭振聲。（圖／記者黃哲民攝）

台北地院今(1日)召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，彭本人也將於上午到庭說明；未料開庭前，彭突然透過電話接到至親驟逝的噩耗，當場情緒潰堤、嚎啕大哭，整個淒厲的哭聲響徹北院，記者在庭外都能聽到彭的哭喊。

彭不斷哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

對此，黃珊珊在臉書點文要「彭副保重」。網友也留言「彭副市長加油」、「現在的司法真是可悲」、「現在鬧出人命 那就不是鬥爭了」。

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▼黃珊珊。（圖／立院民眾黨團提供）