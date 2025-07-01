老婆輕生　彭振聲崩潰痛哭「檢察官要我的命」！一排網友怒吼

▲台北市前副市長彭振聲。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲任內京華城容積率弊案，原訂今（1日）出庭，卻在開庭前接獲至親噩耗，彭當場情緒潰堤、淚崩痛哭，「我要回高雄」、「我是被冤枉的，檢察官要我的命！」法警見狀緊急陪同他到庭外安撫。消息曝光後，網路上炸鍋，網友紛紛怒轟「逼死人了」、「司法已死」。

庭外彭振聲哽咽失控地喊，「我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？」控訴自己被無端牽連，並疑似指控檢方強行辦案，「檢察官要我的命！」短短幾句話，讓旁人看得鼻酸，許多網友也感受到其巨大悲痛，紛紛留言為他抱不平。

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就有大票網友直呼，「司法已死」、「垃圾司法，到底還要讓人失望多少次」、「有證據就拿出來，沒證據就放人」、「逼死人了，開心了吧？」「這樣欺壓無罪的老百姓到底要幹嘛啦？太可惡了吧！」

更有人質疑，「是不是被脅迫的？」「要多大的冤枉，才會選擇輕生？」還有留言提及選舉與罷免案，「記得投不同意票」、「大家一定要出來投不同意罷免票」、「大罷免大失敗啦！」

高雄警方證實，彭振聲妻子於今早9時01分於三民區墜樓，四肢骨折、當場身亡，並未送醫。彭振聲開庭前夕透過電話接到妻子驟逝的消息，當場崩潰大哭，「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命。」

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