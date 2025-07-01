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拿坡里「買1送1」限時16天開跑　1台斤酥炸三角骨免費送

▲▼拿坡里披薩·炸雞。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出最新買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」祭出最新「買1送1」優惠，即日起限時16天只要購買大披薩或6塊炸雞，即可免費吃整整1台斤「酥炸三角骨」1桶。

拿坡里全門市即日起至7月16日可享「買1送1」限定優惠，凡外帶、內用「大披薩」或「6塊炸雞」即送「酥炸三角骨」1桶，特價390元。三角骨是裹上薄粉後現點現炸，口感外酥內彈，深受不少饕客喜愛，此次活動期間只送不賣。

▲▼bb.q CHICKEN優惠券。（圖／業者提供）

▲超值優惠券內容一次看。※點圖放大

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」本月首度祭出「超值優惠券」，一共有4大系列17種優惠組合，包括「百事可樂」、「七喜」、「炸地瓜薯條」、「炸薯條」及「甜心QQ球」等5大夯品買1送1；還有「柚香鮮蝦披薩」、「海鮮小煎餅」、「調味炸雞」及「馬西搜唷起司球」可享第2件半價。

此外還有「4大超值加點66折起」、「4大套餐優惠」等，整張券最高可省1100元，且不限使用次數，即日起至7月28日凡於門市外帶、內用出示優惠券即享優惠，提醒部分門市未販售優惠品項。

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／翻攝德克士脆皮炸雞臉書粉專）

▲德克士脆皮炸雞推出2大新優惠。（圖／翻攝德克士脆皮炸雞臉書粉專）

德克士脆皮炸雞至7月16日前則推「2大優惠」歡慶暑假到來，「雙人歡聚點心組」內含咔滋啃骨雞（辣味）+大份金黃地瓜薯霸+紫金QQ球+33元飲料2杯，特價129元，較原價可享55折折扣。

「暑假超值分享餐」內含咔滋脆皮炸雞3塊+咔滋洋蔥圈+大份金黃地瓜薯霸+紫金QQ球+33元飲料3杯，特價299元，祭出62折優惠，各門市每日售完為止，外送平台不適用。

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