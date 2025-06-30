bb.q CHICKEN「超值優惠券」一次看　薯條買1送1、炸雞半價

▲bb.q CHICKEN首度祭出超值優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接暑假到來，韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」首度祭出超值優惠券，一共網羅17種優惠組合可享買1送1、第2件半價等，整張券最高可省1100元，7月1日起限時28天開跑。

▲超值優惠券內容一次看。※點圖放大

bb.q CHICKEN最新優惠券出爐，有4大系列共17種優惠組合，包括「百事可樂」、「七喜」、「炸地瓜薯條」、「炸薯條」及「甜心QQ球」等5大夯品買1送1；還有「柚香鮮蝦披薩」、「海鮮小煎餅」、「調味炸雞」及「馬西搜唷起司球」可享第2件半價。

此外還有「4大超值加點66折起」、「4大套餐優惠」等，整張券最高可省1100元，且不限使用次數，7月1日起至7月28日限時28天凡於門市外帶、內用出示優惠券即享優惠，提醒部分門市未販售優惠品項。

▲▼21風味館最新熟客券。（圖／翻攝21風味館官網）

21風味館（21PLUS）至8月19日前也祭出最新「熟客券」，一次網羅29種優惠組合，包括時蔬雞汁飯、黃金脆薯、雪豆腐布丁、心型大雞塊、冬瓜檸檬凍飲、雞汁拌泡麵、棒式小棒腿等「7大夯品買1送1」，還有「加10元多1件」如酥炸杏鮑菇、鹹蛋黃薯條、香草烤雞蓉玉米濃湯，加碼推一系列優惠組合最低66折起，提醒台大微風、TOGO門市不適用。