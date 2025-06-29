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雨天開車燈「挨罰1200元」！他收到罰單才知違規原因

▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲一名駕駛雨天打開日行燈，結果被開罰1,200元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

下雨天開車沒開大燈，小心挨罰！新北市三峽一名男子因雨中駕駛未開啟頭燈，遭開罰1200元罰單，才驚覺「即使白天視線良好，只要下雨也必須開大燈」。事件曝光引發駕駛熱議，許多人直呼原本以為日行燈就足夠。事實上，新北市交通局過去就已提醒，為了提升辨識度及行車安全，駕駛人在天候不佳時務必開啟車輛頭燈，違者恐挨罰1,200至3,600元。

該名駕駛近日收到罰單，違規事由為「遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，未開頭燈」，讓他錯愕地發現，即使白天也不例外。他坦言平時僅開日行燈，並未意識到在降雨情況下仍須啟用大燈。這起事件讓不少網友感同身受，也有駕駛表示曾經因同樣情形挨罰，甚至申訴無效。

▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲一名駕駛雨天打開日行燈，結果被開罰1,200元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

許多駕駛人在社群留言表示驚訝，原以為進山區或夜間才需開大燈，現在才知道城市中白天遇雨也要照規定開燈。有網友批評政府「只會開罰單賺錢」，也有人認為應加強用路教育。部分駕駛更分享親身經歷，直言從此「一上車就直接開大燈」，以免再度觸法挨罰。

事實上，新北市交通局過去曾表示，多數駕駛人白天沒有開燈習慣，容易忽略在雨天或天候不佳時開燈的重要性。依據《道路交通安全規則》第109條規定，駕駛在降雨、視線不佳或天色昏暗時必須開啟頭燈，否則可依《道路交通管理處罰條例》第42條開罰1,200至3,600元，提醒民眾勿心存僥倖。

 
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