新北市巡迴運動指導　企業包班運動課程免費申請　打造健康職場文化

▲新北體育局推動「新北市巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫」。（圖／新北體育局提供，下同）

生活中心／綜合報導

將運動帶進辦公室，企業包班的運動課程正在展開，新北體育局推動「新北市巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫」，深獲企業團體支持與肯定，今（114）年計畫持續擴大辦理、全面升級再出發！本年度延續「巡迴服務」與「教練培訓」雙軌併行模式，走入全市29個行政區，規劃超過20項多元運動課程，期望透過在地化與系統化的運動服務，為新北市企業公司打造專屬客製運動課程，透過在工作場所提供運動活動，增進員工的身心健康，提升工作效率，建立健康職場文化。

體育局表示，今年配合2025世壯運帕拉運動及115全國身障運動會的推廣，在「新北市巡迴運動指導」首度導入競技體驗與適應體育課程，提升企業公司對帕拉運動的認識與參與。同時，為強化基層運動能量，配合體育署資格檢定標準，規劃辦理三場「國民體適能指導員初級強化課程與檢定考試」，並攜手輔仁大學、聖約翰科技大學、景文科技大學等校資源，培育在地運動教學人才。此外，體育局也特別規劃九場金牌選手講座與教學體驗活動，邀請跆拳道國手李映萱、李晟綱，地板滾球國手陳銘哲、劉佳昇，游泳選手卓承齊，以及柔道國手李宛庭等九位金牌選手到新北市在地企業公司親臨授課與互動，帶領企業員工近距離感受運動精神與競技魅力。

「新北巡迴運動指導」巡迴課程內容涵蓋肌力訓練、心肺耐力、有氧派對、親子體適能、認知訓練、體態雕塑等，滿足不同年齡與身體狀況的企業員工需求，自114年5月起已全面展開。所有課程皆為免費客製規劃，具備五大特色：

＊全面巡迴－課程深入企業、社區、學校與協會，服務範圍涵蓋城市與偏鄉。

＊多元課程－Zumba、有氧律動、親子律動、地板滾球、毛巾操、柔道、跆拳道、鐵人三項等，兼顧基礎體適能與專項運動訓練。

＊族群友善－針對身障者、女性、高齡者與親子家庭設計專屬課程，落實運動平權。

＊體適能檢測－結合專業體適能測評與個人化建議，協助民眾建立正確運動觀念。

＊資源整合－導入學界與產業資源，提升教練質量與推廣效能。

體育局補充，截至目前已有近30家500人以上員工的知名企業參與，包括技嘉科技、台電公司、遠東百貨、Panasonic松下電器、UNIQLO、佳能企業、聯華食品、華新麗華、威聯通科技、新北捷運公司等，充分展現企業支持職場健康的行動力，透過巡迴式運動課程與在地教練培訓機制，不僅讓運動走入市民生活，也強化

基層教學能量，打造永續的健康城市。未來也將持續擴大合作規模，串聯企業、校園與社區資源，落實「運動無處不在」的目標。巡迴運動課程服務持續開放申請，凡企業、社區、學校與團體，需20人以上並具備適當運動空間，即可申請參與。課程名額有限，歡迎踴躍把握機會！詳細活動資訊與報名請見：https://reurl.cc/gR57oR，更多運動資訊請持續關注【新北運動聚點】粉絲團。

企業運動課程的目的是透過在工作場所提供運動活動，增進員工的身心健康，提升工作效率，並建立健康職場文化。