NASA發現「殭屍星」直奔地球　超強磁場能撕裂人體

▲美國國家航空暨太空總署（NASA）。（圖／達志影像）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國太空總署（NASA）近日透過哈勃太空望遠鏡追蹤一顆名為Magnetar SGR 0501 4516的「殭屍星」，這顆擁有極端磁場的死星以每小時17萬7000公里的速度穿越銀河系，朝地球所在的區域移動，該磁星可能對人類構成毀滅性威脅。

據《The Independent》報導，Magnetar SGR 0501 4516是銀河系中僅有的30顆磁星之一，其直徑僅約20公里，但質量卻超過太陽。該磁星的磁場強度是地球磁層的數兆倍，NASA形容其擁有「漫畫英雄般的超能力」。研究團隊指出，若人類接近至600英里範圍內，磁星的磁場將撕裂人體內的每一個原子，宛如科幻電影中的死亡射線。

這顆磁星的起源充滿謎團。NASA的哈勃任務團隊在部落格文章中表示，Magnetar SGR 0501 4516可能並非由超新星爆炸誕生，而是透過中子星合併形成，或其年齡遠超過目前推測的2萬年。這一發現可能為快速射電爆發（Fast Radio Bursts）等宇宙現象提供重要線索。

磁星的研究團隊由天文學家Ashley Chrimes領導，她表示，「磁星是由中子組成的死星，其磁場強度遠超地球上最強的磁鐵。」來自西班牙巴塞隆納太空科學研究所的Nanda Rea補充道，磁星的誕生率及形成機制是高能天體物理學中最重要的未解之謎，並與伽瑪射線爆發、超亮超新星及快速射電爆發等現象密切相關。

未來，研究團隊將持續觀測Magnetar SGR 0501 4516的運行軌跡及起源，希望揭開更多宇宙奧秘。NASA表示，這顆「殭屍星」或許能幫助人類理解宇宙中最強大的瞬態事件。