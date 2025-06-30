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竹聯幫情侶檔操盤！台泰走私毒品　警扣逾5公斤大麻花+古柯鹼

▲刑事局破獲以乾燥花夾帶高純度大麻花進口的販毒集團、逮捕黃姓情侶檔及收貨人連男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲以乾燥花夾帶高純度大麻花進口的販毒集團，逮捕黃姓情侶檔及收貨人連男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊與財政部關務署合作偵破泰國台灣大麻毒包裹走私案，查出竹聯幫成員黃男涉嫌指揮跨區毒品販運集團，並聘僱外送平台LALAMOVE外送員代為收取毒包裹，連男則全程監控運輸過程、有無警方埋伏。警方調查，去年9月間有從泰國寄來、申報為「乾燥花」國際包裹內藏高純度大麻花1.3公斤，專案小組進行監控下交付，發現毒梟聘僱L外送員到收貨地點代收包裹後交給連男，去年10月7日先逮捕連男，並在其家中搜出古柯鹼215克、及大麻煙油2.8公斤，之後溯源陸續逮捕黃姓竹聯幫成員、陳姓毒品走私涉案人到案。

刑事局接獲關務署通報後，先將該大麻花毒包裹恢復原狀，並會同北市大安分局、新北板橋分局、台中刑大、六分局及新竹縣刑大共組專案小組偵辦，連嫌當天自己跟隨運送毒包裹的郵差身後觀察，確定沒執法人員跟隨後，讓預先安排的外送平台收貨員在北市信義區永春捷運站附近收貨，連嫌才現身取貨。

▲刑事局破獲以乾燥花夾帶高純度大麻花進口的販毒集團、逮捕黃姓情侶檔及收貨人連男。（圖／記者張君豪翻攝）

未料警方早就在收貨地點埋伏，並未派人車跟蹤郵差，警方持續監控到連男拆包裹取出1.3公斤大麻花後才現身逮人，並在其住處內搜出215.6克及大麻煙彈142.5克等毒品。訊後將連男依涉嫌走私大麻毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方抽絲剝繭追查，發現連男（39歲）案發前多次搭高鐵到台中與主嫌黃男（39歲）及女友陳女（34歲）會合，專案小組研判幕後主嫌黃嫌則為竹聯幫份子，與共犯陳嫌負責毒品來源、調度分裝、下游分派。楊嫌則協助「打單」與管控物流狀況，吳嫌、何嫌與越南籍移工阮男負責充當收受毒品人頭，交由藥頭情侶檔提煉煙油、分裝成大麻煙彈，透過下游藥頭在台中市公園及特定場所販賣。

經歷數月布線、蒐證，警方從去年10月7日、今年2月18日與4月15日，分赴台北、台中執行三波搜索與拘提行動，共拘提黃嫌等11人，查扣手機25支、第一級毒品古柯鹼、第二級毒品大麻花、大麻油、大麻煙彈、大麻軟糖及K他命、毒品咖啡包等多項毒品製品，另扣得毒品製造設備、分裝工具及新台幣79萬餘元現金，並約談擔任人頭收貨的越南移工阮男。

▲刑事局破獲以乾燥花夾帶高純度大麻花進口的販毒集團、逮捕黃姓情侶檔及收貨人連男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並在黃、陳這對藥頭情侶檔住處查扣大麻花3.89公斤，大麻煙油2.8公斤、大麻軟糖、毒咖啡包、K他命、加工器材、並查扣疑似販毒贓款現金79萬餘元。警方收網後黃男坦承進口販賣、加工大麻花、以涉犯毒品危害防制條例移送台中、台北地檢署訊，黃姓主嫌情侶檔、連男3人遭檢察官聲押獲准，其餘人交保或飭回，擔任人頭收貨的阮姓移工因涉案證據不足，請回後失聯，檢警積極追緝中。

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