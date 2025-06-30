丹麥女性納入徵兵！7月起「抽籤不分男女」　役期延長至11個月

▲ 丹麥7月起將女性納入徵兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隨著俄羅斯侵略威脅加劇，丹麥國會通過新法，首次將18歲女性納入義務兵役制度，與男性平起平坐，以抽籤方式決定入伍人選。這項新制原定2027年初實施，但已提早至今夏上路，且服役期間從原本的4個月延長至11個月。

《美聯社》報導，目前丹麥軍中女性均為志願入伍，包括正在受訓的20歲女兵卡特琳（Katrine）。她受訪表示，「在目前的國際情勢下這是必要的，我認為女性與男性平等參與是公平且正確的。」她與同袍完成近4個月訓練，並於6月初參與野戰演練，訓練內容也納入烏克蘭戰場經驗，更加貼近實戰。

根據國會月初通過的新法，2025年7月1日後滿18歲的女性將和男性一同納入抽籤，決定入伍人選。這項性別平權改革方案於去年提出，原預定2027年上路，但因安全情勢惡化提前實施。丹麥徵兵計畫負責人史卓姆上校（Kenneth Strøm）說明，此舉基於目前安全情勢，可強化北約集體威懾力量，增加戰力規模。

丹麥擁有約600萬人口，現役職業軍人約9000人，去年徵召4700名義務役士兵，目標在2033年前增至每年6500人。女性過去僅能自願參軍，占2024年梯隊約1/4。

此政策為丹麥軍事建設行動一環，政府2月宣布成立70億美元軍事基金，將國防支出提升至GDP的3%以上。不過丹麥皇家國防學院學者豪格高（Rikke Haugegaard）提醒，營房不足、裝備不合及潛在性騷擾問題恐怕成挑戰，政府未來2年內將須興建新設施以應對兵力需求。

歐洲安全環境惡化之下，北歐各國近年皆擴大徵兵對象，丹麥鄰國瑞典2017年恢復兩性徵兵制度，挪威則早在2013年便將男女均納入徵兵。