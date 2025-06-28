陸挖到3萬年前古墓！　女性墓主「側身葬」牙齒萬年不腐

記者任以芳／綜合報導

大陸柳州市魚峰區白蓮街道大橋社區法山村東南的羅漢山上，考古人員有了驚人發現，一座距今約3萬年的古墓，墓主人是一名年齡在30至35歲之間的女性，萬年不腐，墓葬中的顱骨保存得相當完整，牙齒清晰可見，成為大陸南方地區高溫高濕環境下，非常難得的發現。

陸媒《環球網》報導稱，北京市26日舉行「紀念白蓮洞遺址發現七十週年暨鳳岩遺址考古成果交流會」，中國社會科學院考古研究所史前考古研究室副主任付永旭分享《廣西柳州鳳岩遺址2023年度發掘與研究》的報告，揭示這座古墓的神秘面紗。

根據報告資料，墓葬位於廣西柳州羅漢山南側山腰的洞穴內，洞口寬約6.5米，高5米，洞內面積約250平米。墓葬中的顱骨保存得相當完整，牙齒清晰可見，這是南方地區高溫高濕環境下極為難得的發現。

據考古專家分析，墓主人為一名成年女性，採用側身屈肢葬的方式。除了顱骨，還發現了上身少量的肋骨和脊椎骨，但軀乾和四肢骨幾乎不存。墓葬周圍並未發現陪葬品，這表明當時的社會可能尚未形成複雜的喪葬禮儀。通過科學測定，該墓葬的絕對年代可能在距今4萬至3萬年之間。

付永旭說，南方地區高溫高濕，三、四萬年前的墓葬，「顱骨能保存得這麼完整，已經非常難得。」

▲大陸廣西柳州「鳳岩遺址」發現三萬年古墓女性乾屍頭顱、牙齒完好 。（圖／翻攝 南國今報）

鳳岩遺址不僅發現了這座珍貴的墓葬，還出土了大量與史前人類生活相關的遺物。包括用火遺跡20多處、活動面1處，以及石器、陶器等生產工具和生活用具約5000件。

在距今4.2萬至3.4萬年地層，發現動物遺存數量較多，主要是各類型哺乳動物，此外還有水生魚類，螺殼數量較多；在距今3.3萬年至1.2萬年地層，水生螺殼構成文化堆積的主要成分，此外還有大量哺乳動物遺骸，以鹿科動物為主。

這些遺物為研究當時人類的生活方式、技術水平提供了重要線索。此外，遺址中還發現了豐富的動物遺骸，包括嚙齒類動物、哺乳動物以及水生魚類等，這些動物遺存反映了當時生態環境的多樣性和人類食物來源的廣泛性。

這是近年來柳州地區發現的唯一一座早期墓葬，也是近年廣西地區發現的屈指可數的早期墓葬，為認識柳州乃至整個華南地區早期現代人起源與擴散、人類體質特徵提供了重要資料。

▼ 鳳岩遺址中的螺殼。（圖／翻攝 南國今報）