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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白轟賴清德談憲政　綠遺憾轉移焦點：也想聽盧秀燕史觀高見

▲▼民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜30日上午召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢遺憾在野轉移賴清德談憲政體制的重點。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨日在「團結十講」第三講「憲政體制」中，提到五五憲草及1946年通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，引發藍白批評史觀有誤。對此，民進黨發言人吳崢今（30日）表示，總統十講目標是歡迎全民討論、補充意見，他也想聽台中市長盧秀燕的史觀高見。吳崢質疑，為何藍白不針對企圖破壞台灣7次修憲成果的國會進行回應？很明顯是心虛。

民進黨發言人吳崢、立委陳培瑜今日上午召開「假考察真作秀 窮花蓮富崐萁」記者會，針對藍白批評賴總統團結十講第三講「憲政體制」史觀有誤，吳崢表示，總統的團結國家十講目標是歡迎全民討論、補充提出各式意見，在此原則上，歡迎在野黨表達自己的主張。

吳崢舉例，在總統說，「台灣從來不屬於中國人民共和國的一部分」時，盧秀燕認為這是總統個人史觀，「我們也很想聽聽盧市長您的史觀是什麼，在您的史觀之下，台灣什麼時候屬於中華人民共和國的一部分？很希望能聆聽盧市長對歷史的高見」，也很期待有更多溝通跟交流。

吳崢認為，總統昨天透過台灣7次修憲過程，全民行塑「主權在民」的最大公約數，透過7次修憲，台灣一起凝聚主權在民精神，強化民主制度，這是昨天總統去談憲法的重點，但藍白馬上著急的要去針對細節放大、轉移焦點。

吳崢說，因為總統提到，問題在立法院，現在有破壞憲政制度的國會，最清楚例子就是藍白去年主導的國會擴權法案，全面侵犯總統權、行政權，甚至連考、監都全面侵犯，是立法院單方擴權，企圖營造國會獨大、破壞五權憲法的藍白多數立法院，而國會擴權法案也被憲法法庭宣告違憲，這才是總統昨天要指出的最大重點。

吳崢指出，現在面臨企圖破壞台灣7次修憲成果的國會，總統昨天也花非常多篇幅著墨，為何藍白不針對這部分回應？很明顯是心虛了，想轉移藍白在立法院通過毀憲、違憲法案的事實，這才是總統談話重點，也是民進黨認為值得全民關注的現象。

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