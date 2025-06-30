教堂上空驚見「耶穌雲」影片瘋傳！　狂吸8000信徒朝聖

▲菲律賓教堂上空驚見「耶穌」雲朵。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓那牙市（Naga City）出現驚人畫面，大批信徒做禮拜時，教堂上方的天空竟然出現「人形」雲朵，讓現場眾人直呼是「耶穌顯靈」，影片傳開之後，更吸引超過8000名教徒到場朝聖。

影片中，鏡頭不斷拉近，只見湛藍天空裡的一朵雲呈現「人形」，彷彿還有縷縷「髮絲」，其中一隻手微微抬起。就在此時，其他教友們似乎也注意到了，紛紛抬頭並且發出驚呼。

On June 14, during National Youth Day celebrations in Naga City, Philippines, a cloud formation resembling a figure of Jesus Christ appeared above the Basilica Minore of Our Lady of Peñafrancia, stunning thousands of Catholic worshippers



Info: Fox News pic.twitter.com/j7S3QBQsoc — Sachin Jose (@Sachinettiyil) June 26, 2025

紐約郵報報導，本月中旬，菲律賓民眾慶祝「國家青年日」，齊聚「佩納福拉西亞聖母聖殿」（Basilica Minore of Our Lady of Peñafrancia）做禮拜時，一名眼尖的天主教徒發現「人形」雲朵，於是開始拍下這段驚人影片。

「佩納福拉西亞聖母聖殿」地位特殊，它不僅是一座羅馬天主教宗座聖殿，也是亞洲最大的聖母朝聖地之一。儘管許多網友抱持懷疑態度，但許多菲律賓人認為，這段影片是一種來自上天的信號。

事實上，在「耶穌雲」的影片瘋傳之後，已經吸引超過8000名信徒至「佩納福拉西亞聖母聖殿」朝聖。