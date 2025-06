教堂上空驚見「耶穌雲」影片瘋傳！　狂吸8000信徒朝聖

▲菲律賓教堂上空驚見「耶穌」雲朵。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

菲律賓那牙市(Naga City)出現驚人畫面,大批信徒做禮拜時,教堂上方的天空竟然出現「人形」雲朵,讓現場眾人直呼是「耶穌顯靈」,影片傳開之後,更吸引超過8000名教徒到場朝聖。

影片中,鏡頭不斷拉近,只見湛藍天空裡的一朵雲呈現「人形」,彷彿還有縷縷「髮絲」,其中一隻手微微抬起。就在此時,其他教友們似乎也注意到了,紛紛抬頭並且發出驚呼。

On June 14, during National Youth Day celebrations in Naga City, Philippines, a cloud formation resembling a figure of Jesus Christ appeared above the Basilica Minore of Our Lady of Peñafrancia, stunning thousands of Catholic worshippers



